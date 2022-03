3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten weiterhin zum Kauf der Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG).Zumtobel habe in Q3 2021/22 sowohl die Analysten- als auch die Konsensprognosen übertroffen. Der Umsatz habe um 15% auf EUR 279 Mio. zulegen können und damit habe sich das Wachstum, trotz einer höheren Vergleichsbasis, gegenüber dem 5%-igen Wachstum des Q2 beschleunigt. Das EBIT habe von EUR 4,4 Mio. auf EUR 17,3 Mio. zugelegt, womit die Marge auf starke 6,2% verbessert worden sei. Abgesehen von einer niedrigen einstelligen Forschungssubvention und deutlich niedrigeren Garantiekosten sei der Anstieg primär auf Umsatz- bzw. Skaleneffekte zurückzuführen gewesen.Betreffend die Zielsetzungen für das laufende Jahr habe das Management, beim Umsatzwachstum das obere Ende der Spanne von 4 bis 7% zu erreichen bestätigt (impliziere rund EUR 1,09 bis 1,12 Mrd.). Für die EBIT-Marge habe man sich etwas optimistischer gezeigt. Während nach den Q2-Zahlen noch eher das untere Ende der Bandbreite von 4 bis 5% als realistisch bezeichnet worden sei, werde nun das obere Ende avisiert. Für Q4 impliziere der Ausblick eine eher verhaltene Entwicklung, was laut Management der geringen Visibilität auf die Lieferketten für Halbleiter- und Elektronikbauteile geschuldet sei. In Abhängigkeit von der tatsächlichen Verfügbarkeit erscheine ein Übertreffen des Ausblicks möglich.Vor allem im Bereich der höherwertigen Komponenten (z.B. dimmbare LED-Treiber), welche wiederum in high-end Leuchten verbaut würden, würden die Lieferengpässe von Halbleitern eine Herausforderung bleiben. Gewisse Fortschritte bei der Produktadaption seien nur eine partielle Lösung. Zudem sei Zumtobel mit einer breitflächigen Kosteninflation konfrontiert. Neben Energie- und Transportkosten betreffe dies auch die Rohmaterialkosten (z.B. Metallteile, Plastikgranulat).Der Anstieg des USD gegenüber dem EUR in den letzten Monaten bedeute für Zumtobel, trotz rollierendem Hedging, einen zunehmenden Gegenwind für die Ertragskraft. Der Konzern habe eine Netto-Short-Position, d.h. die im USD denominierten Einkaufsvolumina würden die Umsätze übersteigen.Der Konzern setze der Kosteninflation Preiserhöhungen entgegen. In Kombination mit den weiterhin gut gefüllten Auftragsbüchern sollte auch im kommenden Jahr Umsatzwachstum möglich sein.Der direkte Umsatzanteil von Russland und der Ukraine liege mit unter 1% im vernachlässigbaren Bereich. Die Auswirkungen des Krieges auf die Lieferketten (z.B. Ukraine als wichtiger Produzent von Neongas, welches in der Halbleiterproduktion benötigt werde) und Rohstoffkosten würden sich jedoch bereits abzeichnen.Die Analysten hätten ihre Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr erhöht und an das obere Ende des Ausblicks angepasst. Für GJ 2022/23 seien sie jedoch ergebnisseitig vorsichtiger geworden und würden nun eine stabile Gewinnentwicklung erwarten. Neben dem erwarteten Währungsgegenwind (USD-Anstieg) sei dies primär der massiven Kosteninflation geschuldet. Daher reduziere sich das Kursziel von EUR 11,00 auf EUR 10,00.Die Kaufempfehlung für die Zumtobel-Aktie hat unverändert Bestand, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Preis- und Nachfrageentwicklungen seien weiterhin unterstützend und die wesentlichste Säule für die erwartete Verbesserung der Profitabilität, sobald die Inflationsspitzen abebben würden. Der Investment Case werde arrondiert von einer weiterhin attraktiven Bewertung (EV/EBITDA-Multiplikator von <4x, einstelliges KGV und ein Kurs/Buchwert-Verhältnis von rund 1x). (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen