Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und ein führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services. Mit ihren Marken acdc, Thorn, Tridonic und Zumtobel bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Basis für die Entwicklung von Innovationen und neuen Geschäftsfeldern.



Im Leuchtengeschäft zählt das Unternehmen mit den Marken Thorn und Zumtobel zu den europäischen Marktführern. Mit der Technologiemarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Das Service-Angebot der Zumtobel Group ist eines der umfassendsten in der gesamten Lichtbranche: Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen mit Fokus auf der Vernetzung von Gebäuden und Städten mittels der Licht-Infrastruktur.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 6.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.131,3 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter z.lighting/group. (26.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Licht-Spezialisten Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) weiterhin zu kaufen.Nachdem Zumtobel mit den Zahlen für das Q3 2020/21 zwar einen konstruktiven, aber dennoch vorsichtigen Ausblick auf das Schlussquartal abgegeben habe, seien die nun revidierten Finanzziele überraschend stark gewesen. Das Management erwarte für das Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR 1,03 bis 1,04 Mrd. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 36 Mio. und EUR 43 Mio. Basierend auf dem jeweiligen Mittelwert der Korridore ergebe sich für das Q4 ein Umsatz von etwa EUR 277 Mio. (+6,5% im Jahresvergleich) und ein adjustiertes EBIT von ca. EUR 12 Mio. Damit würden die Erwartungen substanziell über den vor rund drei Wochen kommunizierten Prognosen eines leichten Umsatzanstiegs und eines moderat positiven operativen Ergebnisses liegen.Mehrere Gründe seien dafür ausschlagegebend. Umsatzseitig sei vor allem die Nachfrage im Komponentenbereich stärker ausgefallen und zusätzlich würden sich Preiserhöhungen schneller auswirken. Da sich zudem Kostensteigerungen bei Rohmaterialien und Logistik langsamer materialisieren würden, schaffe es Zumtobel auch stärker von den positiven Effekten der USD-Abwertung auf die Inputkosten zu profitieren.Zusätzlich zu der besseren operativen Performance erwarte das Unternehmen im Q4 noch einen positiven Effekt aus Ertragssteuern. Dadurch sollte der Nettogewinn in einer Spanne von EUR 24 bis 34 Mio. zu liegen kommen.Laut Aussagen des Managements habe sich das Auftragsbuch zuletzt positiv entwickelt und liege leicht über dem Vorjahr. Obwohl noch nicht unmittelbar sichtbar, würden die Analysten davon ausgehen, dass Projekte, die im Zuge der Lockdowns verschoben worden seien, in den kommenden Quartalen von den Kunden wieder reaktiviert werden sollten.Eine derart deutliche Anhebung der Jahresprognose nur drei Wochen nach den Q3-Zahlen sei als absolute Überraschung zu bezeichnen, bestätige aber die kürzlich erfolgte Hochstufung der Empfehlung der RBI. Nach Quartalen mit hohen Umsatzrückgängen sollte Zumtobel nun wieder in eine Phase mit moderatem Wachstum eintreten. Die Kostenstruktur sei im Rahmen der Covid-19 Krise weiter verschlankt worden und die Analysten würden davon ausgehen, dass einige der Maßnahmen dauerhaft wirken würden. Im Zusammenspiel mit der erwarteten zyklischen Nachfrageerholung sollten Zumtobel bei Ergebnis und Marge Verbesserungen gelingen. Dies sei nach Ansicht der Analysten nicht adäquat im aktuellen Kurs diskontiert. Mit einem EV/EBITDA-Multiplikator von 3,9x bzw. 3,4x für das laufende bzw. das kommende Geschäftsjahr sei die Bewertung sehr attraktiv.