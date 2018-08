Xetra-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und führend im Bereich der innovativen Lichtlösungen und Lichtkomponenten. Mit ihren international etablierten Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel, den beiden Marken acdc und Reiss sowie der Zumtobel Group Services bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot. Im Leuchtengeschäft ist das Unternehmen mit den Marken Thorn, Zumtobel und acdc europäischer Marktführer. Über die Marke Reiss besteht außerdem ein OEM-Geschäft für Leuchten höherer Schutzart. Mit der Komponentenmarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Die Marke Zumtobel Group Services (ZGS) bietet service-orientierte Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX) notiert und beschäftigte zum Bilanzstichtag 30.04.2017 6.562 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.303,9 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). (21.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Licht-Spezialisten Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ein.Desaströses Geschäftsjahr mit hohem Nettoverlust beendet: Nach zwei Gewinn-warnungen sei im Geschäftsjahr 2017/18 beim adj. EBIT zwar mit 19,7 Mio. EUR der Zielkorridor von 15 bis 25 Mio. EUR erreicht worden. Die entsprechende Marge von 1,6% (VJ 5,6%) sei aber ernüchternd. Unterm Strich sei unter Einbezug von Sonderaufwendungen und Steuerlatenzanpassungen ein einmalig hoher Nettoverlust von 47 Mio. EUR angefallen. Die Dividende sei erstmals seit 2009 wieder gestrichen worden. Die Eigenkapitalquote sei auf 27% erodiert (VJ 33%), wobei befürchtete Abschreibungen der hohen Firmenwerte (188 Mio. EUR) ausgeblieben seien. Erwähnenswert sei noch der erfolgte Wechsel im Top-Management, der mit teilweise öffentlichen Schuldzuweisungen und noch laufenden Rechtsverfahren einhergegangen sei.Zumtobel stehe vor einem Neustart. Ein "Weiter so" könne es nun nicht mehr geben. Dies habe auch das Management erkannt. Mit dem Q1-Zahlenwerk solle nun die eigentlich schon für Juni angekündigte Präsentation der strategischen Neuausrichtung erfolgen. Alles stehe angeblich auf dem Prüfstand. Unklar sei, ob das bisherige mittelfristige EBIT-Margenziel von 8-10% weiter Bestand habe. Zuletzt sei diese Profitabilität mit 9,6% im Geschäftsjahr 2007/08 erreicht worden. Wenn ja, müsste die Kostenbasis entweder um mindestens 70 Mio. EUR entlastet werden oder neue, profitable und gleichzeitig relevante Wachstumsfelder erschlossen werden. Letzteres erscheine im derzeit scharfen Wettbewerb nicht einfach. Bei ersterem könnten die Bilanzverhältnisse (Eigenkapitalquote) die Restrukturierungsspielräume einengen. Unklar sei auch die Umsetzungsgeschwindigkeit und zeitliche Ertragswirkung neuer Maßnahmen. Hier sei in der Vergangenheit oft die Prozesskomplexität unterschätzt worden.Für das laufende Geschäftsjahr deute sich für den operativen Geschäftsverlauf noch keine Trendwende an. Der Umsatz solle weiter fallen, insbesondere in H1. Im Gesamtjahr werde für das adj. EBIT ein leichter Anstieg prognostiziert, was der Analyst als zu ambitioniert werte. Angesichts drohender Einmalkosten könnte abermals ein Nettoverlust anfallen und die Dividende erneut ausfallen.