Wiener Börse-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

11,10 EUR -0,36% (24.01.2018, 17:33)



ISIN Zumtobel-Aktie:

AT0000837307



WKN Zumtobel-Aktie:

A0JLPR



Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

T9Z



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

ZMTBF



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und führend im Bereich der innovativen Lichtlösungen und Lichtkomponenten. Mit ihren international etablierten Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel, den beiden Marken acdc und Reiss sowie der Zumtobel Group Services bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot. Im Leuchtengeschäft ist das Unternehmen mit den Marken Thorn, Zumtobel und acdc europäischer Marktführer. Über die Marke Reiss besteht außerdem ein OEM-Geschäft für Leuchten höherer Schutzart. Mit der Komponentenmarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Die Marke Zumtobel Group Services (ZGS) bietet service-orientierte Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX) notiert und beschäftigte zum Bilanzstichtag 30.04.2017 6.562 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.303,9 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). (25.01.2018/ac/a/a)







Dornbirn (www.aktiencheck.de) - Die allgemeine Entwicklung in der professionellen Beleuchtungsindustrie liegt auch im laufenden dritten Quartal hinter unseren Erwartungen, so die Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insbesondere deutliche Umsatzrückgänge in dem für die Zumtobel Group AG wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien, ein sehr intensiver Preiswettbewerb - sowohl im Leuchten- als auch im Komponentengeschäft - sowie nicht realisierte Umsätze aufgrund interner operativer Herausforderungen, belasten die aktuelle Geschäftsentwicklung. Entsprechend ist der Vorstand der Zumtobel Group AG in seinen heutigen Beratungen zu dem Schluss gekommen, dass die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 (1. Mai 2017 bis 30. April 2018) nicht erreicht werden kann.In Anbetracht der anstehenden Veränderungen im Vorstand ist die Planung für die kommenden Monate mit einer überdurchschnittlichen Unsicherheit verbunden. Unter Zugrundelegung der bereits eingeleiteten umfangreichen Einsparmaßnahmen erwartet der Vorstand nunmehr für das Gesamtjahr 2017/18 ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBIT) von 15 bis 25 Mio. EUR bei einer rückläufigen Umsatzentwicklung von circa 8%. Bislang lag die Prognose bei einem operativen Ergebnis (bereinigtes EBIT) von 50 bis 60 Mio. EUR und einer rückläufigen Umsatzentwicklung von circa 5%.Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung gibt die Zumtobel Group AG am 6. März 2018 im Rahmen der Veröffentlichung des Berichtes zum dritten Quartal 2017/18 bekannt. (Pressemitteilung vom 24.01.2018)Börse Frankfurt-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:9,29 EUR -16,00% (25.01.2018, 08:30)