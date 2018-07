Wiener Börse-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

5,945 EUR +2,50% (05.07.2018, 16:25)



ISIN Zumtobel-Aktie:

AT0000837307



WKN Zumtobel-Aktie:

A0JLPR



Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

T9Z



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

ZMTBF



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und führend im Bereich der innovativen Lichtlösungen und Lichtkomponenten. Mit ihren international etablierten Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel, den beiden Marken acdc und Reiss sowie der Zumtobel Group Services bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot. Im Leuchtengeschäft ist das Unternehmen mit den Marken Thorn, Zumtobel und acdc europäischer Marktführer. Über die Marke Reiss besteht außerdem ein OEM-Geschäft für Leuchten höherer Schutzart. Mit der Komponentenmarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Die Marke Zumtobel Group Services (ZGS) bietet service-orientierte Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX) notiert und beschäftigte zum Bilanzstichtag 30.04.2017 6.562 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.303,9 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). (05.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktie befindet sich im Sinkflug - AktienanalyseBlutbad bei der Zumtobel-Aktie (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF): Nach enttäuschenden Jahreszahlen sackten die Papiere des Leuchtenherstellers um mehr als 27 Prozent auf 5,80 Euro ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit würden die Anteilscheine so wenig wie seit April 2009 nicht mehr kosten. Zuvor habe das Unternehmen für das Gesamtjahr 2017/18 einen Verlust von 46,7 Mio. Euro gemeldet. 2016/17 habe es noch 25,2 Mio. Euro Gewinn gegeben. Zumtobel habe im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem unter Preisdruck und negativen Währungseffekten gelitten. Als Konsequenz werde die Dividende gestrichen.Das laufende Geschäftsjahr sei für den neuen Vorstandschef Alfred Felder ein "Übergangsjahr", in dem das operative Geschäft stabilisiert und das Fundament für profitables Wachstum gelegt werden solle. Die neue komplette Gruppenstrategie soll bis zum ersten Quartal 2018/19 vorgestellt werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:5,95 EUR +2,59% (05.07.2018, 16:22)