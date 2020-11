Profitieren können habe davon hingegen die Aktien des US-Konkurrenten Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA). Die Aktie habe am Freitag mehr als 13% gewonnen. Im selben Fahrwasser hätten auch Aktien von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) um 1,3% zulegen können.



Derweil hätten die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ihren Höhenflug unbeirrt fortgesetzt. Daran hätten weder US-Untersuchungen wegen möglicher Mängel an den Vorderradaufhängungen bei einigen Fahrzeugmodellen noch ein Rückruf in China wegen unsachgemäß befestigter Teile etwas geändert. Die Aktien hätten mit USD 598,78 den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Handelstag um 2% fester bei USD 585,76 beendet.



Unter Druck seien hingegen Einzelhändler gestanden. Der US-weite Shoppingevent Black Friday finde im Coronajahr weitgehend digital statt. Die Aktien der Warenhausketten Macy's (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) und Nordstrom (ISIN: US6556641008, WKN: 867804, Ticker-Symbol: NRD) hätten bis zu 2,5% nachgegeben. Aber auch Amazon.com-Aktien (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) hätten um 0,76% nachgegeben und Walmart-Aktien (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) hätten 0,92% verloren. (30.11.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang waren Unternehmensmeldungen auch angesichts des verkürzten Handels in den USA (Thanksgiving) eher rar gesät, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Neuigkeiten habe es indes an der Impfstofffront gegeben. So erwäge AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) offenbar eine komplett neue weltweite Studie zur Wirksamkeit seines Impfstoffs. Dadurch könnte sich dessen Zulassung verzögern. Die in den USA notierten Aktien des Pharmakonzerns hätten allerdings kaum verändert geschlossen.