Anleger setzen die Zscaler-Aktie daher auf ihre Watchlist und beobachten das weitere Geschehen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2020)



Börsenplätze Zscaler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zscaler-Aktie:

57,00 EUR +0,88% (02.04.2020, 11:27)



NASDAQ-Aktienkurs Zscaler-Aktie:

61,99 USD +1,86% (01.04.2020)



ISIN Zscaler-Aktie:

US98980G1022



WKN Zscaler-Aktie:

A2JF28



Ticker-Symbol Zscaler-Aktie Deutschland:

0ZC



Nasdaq Ticker-Symbol Zscaler-Aktie:

ZS



Kurzprofil Zscaler Inc.:



Zscaler (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ- Symbol: ZS) ist ein Cloud-basiertes Sicherheitsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die als mandantenfähiger, verteilter Cloud-Service aufgebaut ist, der darauf ausgelegt ist, Echtzeit-Einblicke in Sicherheitsfragen zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet zwei wesentliche Cloud-Services an, wie z.B. Zscaler Internet Access (ZIA) und Zscaler Private Access (ZPA).



Der ZIA des Unternehmens verbindet Benutzer sicher mit extern verwalteten Anwendungen, einschließlich Software as a Service (SaaS)-Anwendungen und Internet-Zielen, unabhängig von Gerät, Standort oder Netzwerk. ZPA bietet autorisierten Benutzern Sicherheit und Zugriff auf intern verwaltete Anwendungen, die in Unternehmensrechenzentren oder der Public Cloud gehostet werden. Die ZPA-Lösung verbindet einen bestimmten Benutzer mit einer bestimmten Anwendung, ohne den Benutzer ins Netzwerk zu bringen, was zu mehr Sicherheit führt. Die Cloud-Architekturplattform umfasst die Inspektion von Secure Sockets Layer (SSL), Datenschutz und Sicherheit sowie die Zscaler-Anwendung. (02.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zscaler-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zscaler Inc. (ISIN: US98980G1022, WKN: A2JF28, Ticker-Symbol: 0ZC, NASDAQ- Symbol: ZS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zukunft der Digitalisierung liege zweifellos in der Cloud. Doch auch der Schutz von hochsensiblen Daten dürfe bei der digitalen Transformation nicht zu kurz kommen. "Der Aktionär" zeige, bei welchem Unternehmen im Bereich-Cloud-Sicherheit der Ausbruch kurz bevorstehe.Nicht nur die Verfügbarkeit und Kompatibilität verschiedener Unternehmensanwendung würden beim Thema Cloud immer mehr an Bedeutung gewinnen. Auch der Sicherheitsaspekt werde immer wichtiger.Ein Profiteur dieser Entwicklung sei der Technologie-Konzern Zscaler. Über die unternehmenseigene Cloud-Plattform biete Zscaler seinen Kunden dabei verschiedenste Sicherheitsdienstleistungen als Software as a Service (SaaS) an.Etwas zu besitzen sei "out". Stattdessen "miete" man heutzutage alles Benötigte. Dies gelte nicht nur für Autos und Büroflächen, sondern auch für Software. Software as a Service (SaaS) bezeichne daher im Grunde genommen nichts Anderes als die "Vermietung von Software". Dieses Geschäftsmodell habe für beide Seiten Vorteile: Die Kunden würden keine horrenden Lizenzgebühren mehr zahlen, sondern lediglich monatliche Nutzungsgebühren und das Unternehmen könne mit den regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen besser kalkulieren.Zscaler leite dabei den Internetverkehr seiner Kunden von festen Standorten wie zum Beispiel lokalen Niederlassungen oder Fabriken durch die Zscaler-Präsenzpunkte, bevor der Datenfluss ins öffentliche Internet gelange. Durch diese Zwischenschaltung als Cloud-basierter Proxy und Firewall werde sichergestellt, dass der Datenverkehr frei von Viren, Malware, sowie sonstiger Schadsoftware sei.Darüber hinaus verfüge der US-Konzern über eine solide Bilanz: Einem kurzfristigen Vermögen von 523 Millionen Dollar stünden Gesamtverbindlichkeiten von 357 Millionen Dollar gegenüber.Auch für das Gesamtjahr rechne das Unternehmen mit weiterem Wachstum. So sollten die Umsatzerlöse zwischen 414 und 417 Millionen Dollar liegen, beim bereinigten Gewinn würden 16 bis 18 Millionen Dollar angestrebt.Nachdem die Papiere im Zuge des globalen Börsencrashs bis auf 35 Dollar gefallen seien, sei die Aktie inzwischen zu einer V-förmigen Gegenbewegung gestartet. Dabei habe auch die 200-Tage-Linie bei 58,80 Dollar zurückerobert werden können. Gelinge es nun auch noch den horizontalen Widerstand bei 65,18 Dollar zu überwinden, dürfte dies der Startschuss für eine neue Kursrallye sein.Mit seinem Geschäftsmodell, Sicherheitsdienstleistungen als Software as a Service(SaaS) anzubieten, treffe Zscaler den Nerv der Zeit. Seit dem IPO habe sich die Aktie bereits mehr als verdoppelt. Angesichts der guten Q2-Zahlen und dem starken Ausblick für das laufende Jahr sei eine Fortsetzung der Rally wahrscheinlich.