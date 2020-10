Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareunternehmens Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Videokonferenzanbieter Zoom gehöre zu den großen Überfliegern der Coronakrise. Die Zoom-Aktie habe sich seit Jahresanfang fast verachtfacht. Seit dem Corona-Tief komme das Papier auf ein Kursplus von rund 400 Prozent. Und dies trotz der mächtigen Konkurrenz aus dem Hause Microsoft und Slack. Nun biete Zoom ebendieser Konkurrenz den Schulterschluss an.CEO Eric Yuan habe in einem Online-Meeting mit Analysten angekündigt, über die neu gegründete Plattform OnZoom Drittanbieter-Features, darunter Chat-Funktionen von Slack und Microsoft, zu integrieren. Kooperation sei besser als Wettbewerb, um das Wachstum des Softwareherstellers zu forcieren."Chat ist eine sehr wichtige Funktion für unser System. Die Hauptpriorität liegt dabei auf der Optimierung von Chat, Video und Sprache. Wir integrieren uns wirklich sehr gut in Slack und in Teams", so Yuan weiter. Man würde diesen aufgeschlossenen Ansatz wählen, um seinen Kunden mehr Flexibilität zu bieten.Aufgrund der ambitionierten Bewertung bleibt "Der Aktionär" bezüglich der Zoom-Aktie dennoch skeptisch und empfiehlt Anlegern die Beobachtung, so Emil Jusifov. (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link