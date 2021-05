NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

307,89 USD +6,11% (14.05.2021, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (17.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) erreichte am 19. Oktober 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 588,84 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei eine Korrekturbewegung innerhalb eines bullischen Keils gestartet. Dabei sei die Aktie in der letzten Woche auf die Unterstützung bei 281,00 USD und auf die Unterkante des Keils zurückgefallen. Dort habe der Wert einen kleinen Boden ausgebildet.Ausblick: Die Aktie von Zoom Video Communications könnte in den nächsten Tagen zu einer Rally an den EMA 200 bei aktuell 337,12 USD oder sogar an die Oberkante des Keils bei aktuell 371,46 USD ansetzen. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch aus dem Keil. Gelinge ein solcher Ausbruch, ergäbe sich Potenzial in Richtung des Allzeithochs. Sollte der Wert aber unter 266,88 USD und damit aus dem Keil nach unten rausfallen, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 181,50 USD bis 171,50 USD zu rechnen. (Analyse vom 17.05.2021)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:253,65 EUR -0,02% (17.05.2021, 08:36)