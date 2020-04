Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Anbieter Zoom habe am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Anzahl der täglich aktiven Nutzer um 50 Prozent angestiegen sei. Die Anleger hätten diese Nachricht mit einem neuen Kursfeuerwerk gefeiert.Der CEO Eric Yuan habe in einem Webinar am Donnerstag ergänzt, dass mehr als 300 Millionen Menschen am 22. April die Videokonferenzsoftware von Zoom genutzt hätten. Das wären 100 Millionen Nutzer mehr als noch am 1. April."Die Zoom-Plattform bietet unseren globalen Nutzern in dieser herausfordernden Zeit eindeutig einen unglaublich wertvollen Service", habe Yuan weiter gesagt.Zoom gehöre weithin zum Profiteur der Viruskrise, da seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie viele Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Fernarbeit gezwungen seien. Zoom gehöre zu den benutzerfreundlichsten Konferenzsystemen und sei auch für die Nutzung im privaten Alltag geeignet.Die Meldung über den enormen Nutzeranstieg habe an der Börse für Euphorie gesorgt. Die Aktie sei um über zwölf Prozent nach oben geschossen und notiere aktuell bei 173,54 Dollar auf einem neuen Allzeithoch. "Der Aktionär" sei weiterhin von Zoom nicht überzeugt: Das Unternehmen müsse unter anderem mit solchen Tech-Giganten wie Microsoft (Teams), Google (Hangouts Meet) oder Cisco (WebEx) um Marktanteile kämpfen, was auf ein Fehlen eines Burggrabens hindeute. Zudem weise das Zoom-Papier mit einem 2021er KGV von rund 300 ein erhöhtes Rückschlagpotenzial auf.Anleger bleiben der Zoom Video Communications-Aktie fern, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2020)