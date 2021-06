NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

327,00 USD -1,37% (01.06.2021, 17:41)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (01.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es werde spannend: Auf dem Chart sehe man eine Abwärtstrendlinie, die sich seit Oktober aufgebaut habe. Am Freitag sei die Zoom Video Communications-Aktie drangelaufen. Es sei deswegen relevant, weil Zoom Video Communications heute Abend Quartalszahlen melden werde. Während der Pandemie habe man das Geschäft seines Lebens gemacht, aber dann habe die Ernüchterung eingesetzt. Die Erwartungen seien ein bisschen gesenkt worden. Zoom Video Communications sei üppig bewertet. Wenn heute Abend keine vernünftigen Zahlen kommen oder der Ausblick nicht gut ausfallen wird, könnte die Zoom Video Communications-Aktie noch mal die Marke von 300 USD testen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.06.2021)