NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

220,21 USD +5,72% (26.11.2021, 19:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice.(29.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Nach den Q3-Zahlen sei die Zoom Video Communications-Aktie in die Knie gegangen. Das Papier habe zweistellig eingebüßt. Seit Freitag würden die Zoom-Bullen aber wieder Morgenluft wittern. Der Titel habe sich aufgrund der neue Corona-Sorgen rund um die Virusvariante Omikron wieder spürbar erholt. Zoom gelte weiterhin als Corona-Gewinner und könnte von neuen Einschränkungen und Homeoffice profitieren.Aus Sicht des "Aktionärs" sei die abgeschwächte Wachstumsdynamik bereits im aktuellen Kurs Zoom Video Communications-Aktie eingepreist. Sie Aktie werde mit einem 2022er-KGV von 45 bewertet. Noch zu Beginn des Jahres sei das KGV dreistellig gewesen. Daher beginne die Aktie wieder interessant zu werden. Anleger könnten die Zoom Video Communications-Aktie auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2021)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:198,52 EUR +0,22% (29.11.2021, 10:06)