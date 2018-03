Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Ungewissheit über das weitere Vorgehen von US-Präsident Donald Trump in der Handelspolitik hat zuletzt zu starken Verwerfungen an den Kapitalmärkten geführt, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Da Artikel XXI ursprünglich als Ausnahmeklausel für den Kriegsfall konzipiert worden sei, handele es sich beim Vorgehen Trumps somit aber um eine kaum haltbare Instrumentalisierung der WTO-Regeln. Insofern könne eine weitere Verschärfung des Handelskonflikts z. B. in Form von protektionistischen Gegenmaßnahmen durch andere Handelsblöcke nicht ausgeschlossen werden.In Anbetracht der latenten Gefahren eines solchen Schritts sowohl im Hinblick auf ansteigende Inflationsraten in den USA und erhebliche Wachstumseinbußen in der Weltwirtschaft seien die Finanzmärkte gestern noch verhältnismäßig gelassen geblieben. Sichere Anlagemöglichkeiten seien dennoch gefragt gewesen, sodass die Renditen 10-jähriger US-Anleihen leicht nachgegeben hätten. (06.03.2018/ac/a/m)