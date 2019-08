Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aufgrund von Kapitalkontrollen gibt es für den chinesischen Renminbi zwei Wechselkurse, was oftmals für etwas Verwirrung sorgt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Während der Wechselkurs des CNY der sei, zu dem man auf dem chinesischen Festland Geld wechsle, sei der CNH-Wechselkurs der Preis, zu dem Renminbis in Hongkong getauscht würden. In normalen Zeiten mache dies nicht viel Unterschied, im Durchschnitt der letzten zwölf Monate habe die Differenz zwischen den beiden weniger als 0,001 Prozent betragen. An Tagen wie dem Freitag letzter Woche könne der Unterschied aber deutlich größer werden und signalisiere dann, dass es zu Verwerfungen am Markt komme.Fast 0,1 Prozent habe die Differenz kurzzeitig am Freitag betragen, habe sich dann allerdings im Tagesverlauf auf ein aber immer noch erhöhtes Niveau halbiert. Während des Handels sei der Wechselkurs des in Hongkong gehandelten CNH zum US-Dollar mit 6,985 der oftmals als wichtiges Signal bezeichneten Grenze von sieben sehr nahe gekommen. Der schwächere CNH gegenüber dem CNY deute darauf hin, dass internationale Investoren mit einer weiteren kurzfristigen Abschwächung der chinesischen Währung rechnen würden. Kurzfristig könnte die Schwelle von CNH/USD von sieben überschritten werden. (05.08.2019/ac/a/m)