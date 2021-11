Börsenplätze Zions Bancorporation-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zions Bancorporation-Aktie:

57,50 EUR -0,86% (12.11.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Zions Bancorporation-Aktie:

65,48 USD -0,62% (12.11.2021, 22:00)



ISIN Zions Bancorporation-Aktie:

US9897011071



WKN Zions Bancorporation-Aktie:

856942



Ticker-Symbol Zions Bancorporation-Aktie:

ZB1



NASDAQ-Ticker-Symbol Zions Bancorporation-Aktie:

ZION



Kurzprofil Zions Bancorporation:



Zions Bancorporation (ISIN: US9897011071, WKN: 856942, Ticker-Symbol: ZB1, NASDAQ-Symbol: ZION) ist eine US-amerikanische Finanzgruppe, die eine Vielzahl an Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden anbietet. Die Kernaktivitäten der Unternehmensgruppe liegen in den Bereichen Privat- und Firmenkundengeschäft, Unternehmenskredite von unterschiedlichem Umfang, Immobiliendarlehen sowie Investment- und Anlageprodukte. Verschiedene Serviceleistungen runden die Produktpalette der Bankengruppe ab. (13.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zions Bancorporation-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zions Bancorporation (ISIN: US9897011071, WKN: 856942, Ticker-Symbol: ZB1, NASDAQ-Symbol: ZION) unter die Lupe.Die FED tapere und es sehe so aus, als ob man ganz behutsam die geldpolitische Wende einleite. Die US-Notenbank könnte dabei jedoch von der Realität eingeholt werden. Denn die Inflationsraten in Amerika würden auf immer höhere Niveaus steigen, ob die Teuerung wirklich nur temporär sei, sei ungewiss. Allerdings gebe es auch für den Fall rasch steigender Zinsen klare Gewinner.Zugegeben, für klassische Banken sei es in den Jahren nach der Finanzkrise 2008 nicht wirklich gut gelaufen. Besser seien schon die US-Institute dagestanden. Aber auch hier hätten eher die aufs Investmentbanking fokussierten Großbanken profitiert. In Amerika seien aber auch - anders als in Europa - viele Regionalbanken börsennotiert. Eine davon sei die Zions Bankcorporation aus Salt Lake City.Die Bank sei im klassischen Kreditgeschäft tätig und verdiene daher bei steigenden Zinsen mehr Geld. Dabei habe das Nettozinseinkommen im abgelaufenen Jahr bei Zions Bancorporation 79% des Umsatzes ausgemacht. Würden die Zinsen in den USA um 1% steigen, dann sollte das Nettozinseinkommen nach Schätzungen des Konsenses um mehr als 12% zulegen. Das könnte schon nächstes Jahr der Fall sein, würden einige Experten vermuten.Die Zions Bancorporation-Aktie sei mit einem 2022er-KGV von 15 im Schnitt der Peergroup bewertet. Die Bank dürfte aber zinssensitiver als viele Wettbewerber sein. Zudem überzeuge das Vorgehen des Managements bei den Ausschüttungen. Die Talsohle beim Zinseinkommen sollte durchschritten sein, die Chancen durch die Geldpolitik würden deutlich steigen.Der Chart spreche für sich, der Aufwärtstrend habe sich zuletzt noch beschleunigt. Wer noch zugreifen möchte, sollte Rücksetzer zum Einstieg abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link