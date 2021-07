Paris (www.aktiencheck.de) - Wie zahlreiche Industriemetalle befindet sich auch Zinn in einem robusten Aufwärtstrend, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wie viele andere Metalle werde auch Zinn in mehreren Produkten verbaut - unter anderem in Smartphones. Gerade in der Pandemie sei der Absatz dieser Produkte und sonstiger Unterhaltungselektronik sogar noch gestiegen und habe den Kurs damit zusätzlich gestützt. Dass China schon früh nach Ausbruch der Pandemie wieder robuste Wachstumszahlen vermeldet habe, zeige, dass der Rohstoffhunger bestehen bleibe. Mit der schrittweisen Rückkehr der Normalität dürften Rohstoffe und vor allem auch Industriemetalle einen zusätzlichen Schub bekommen - schließlich laufe es jetzt auch in vielen andere Branchen wieder in geordneten Bahnen.Zinn schicke sich in diesen Tagen an, ein neues Verlaufshoch auszubilden. Im Bereich der bisherigen Hochs knapp unter 33.400 USD könnte das Industriemetall zwar kurzfristig unter Druck kommen, langfristig könnte Zinn den bestehenden Aufwärtstrend aber beibehalten. Rohstoffe wie Zinn seien fundamental in einer vielversprechenden Situation, da die Nachfrage in den kommenden Monaten noch steigen dürfte und das Angebot begrenzt sei. Hinzu kämen spekulative Elemente, etwa die Erwartung steigender Inflationsraten. Auch das dürfte die Preise von Industriemetallen - inklusive Zinn - langfristig stützen. (02.07.2021/ac/a/m)