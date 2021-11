Tradegate-Aktienkurs Zillow-Aktie:

59,48 EUR -13,14% (03.11.2021, 16:51)



NASDAQ-Aktienkurs Zillow-Aktie:

69,11 USD -19,15% (03.11.2021, 16:39)



ISIN Zillow-Aktie:

US98954M1018



WKN Zillow-Aktie:

A14NX6



Ticker-Symbol Zillow-Aktie:

0ZG



NASDAQ Ticker-Symbol Zillow-Aktie:

ZG



Kurzprofil Zillow Group Inc.:



Zillow Group, Inc. (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6, Ticker-Symbol: 0ZG, NASDAQ Ticker-Symbol: ZG) besitzt und betreibt ein Portfolio von Immobilien- und wohnungsbezogenen Marken auf Mobiltelefonen und im Internet. Die Marken des Unternehmens konzentrieren sich auf alle Phasen des Lebenszyklus eines Eigenheims: Mieten, Kaufen, Verkaufen und Finanzieren. Das Unternehmen stellt Verbrauchern auch Daten zur Verfügung, die sie in der Umgebung von Häusern finden können, und verbindet sie mit den lokalen Fachleuten, um ihnen zu helfen.



Das Portfolio der Verbrauchermarken des Unternehmens umfasst die Immobilien- und Mietmarktplätze Zillow, Trulia, StreetEasy, HotPads, Naked Apartments und RealEstate.com. Darüber hinaus bietet die Zillow Group ein umfassendes Angebot an Marketing-Software und Technologielösungen zur Unterstützung von Immobilien-, Miet- und Hypothekenfachleuten. Das Unternehmen betreibt eine Reihe von Geschäftsmarken für Immobilien-, Miet- und Hypothekenfachleute, darunter Mortech, dotloop und Bridge Interactive. (03.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zillow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zillow Group Inc. (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6, Ticker-Symbol: 0ZG, NASDAQ Ticker-Symbol: ZG) unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten bei Zillow würden nicht abreißen. Nachdem das Management bekanntgegeben habe, einen Geschäftsbereich einzustellen und ein Viertel der Belegschaft zu entlassen, verliere die Aktie wieder zweistellig an Wert. Selbst die Zuversicht von Star-Investorin Cathie Wood vermöge den Abwärtstrend nicht aufzuhalten. Bereits zum Handelsbeginn am Mittwoch sei die Zillow-Aktie um 14% eingebrochen. Aktuell belaufe sich der Abschlag auf rund 19%.Zillow habe am Dienstag bei der Vorstellung seiner Zahlen für das dritte Quartal enttäuscht. Alleine das Häuser-Segment habe einen Verlust vor Steuern von fast 422 Mio. USD verzeichnet. Im Vorjahr sei das Minus noch bei 76 Mio. USD gestanden. Außerdem sei aufgekommen, dass ein Großteil der Häuser im Besitz des Unternehmens unterhalb des Kaufpreises angeboten würden.Das US-Unternehmen habe daraufhin angekündigt, sein iBuying-Programm komplett einzustellen. Bereits seit vergangenen Monat würden die Käufe über den Service pausieren, da zu viele Häuser erworben worden seien. Zusätzlich wolle Zillow 25% seiner Mitarbeiter entlassen.Mit dem Einstellen von iBuying sei für den "Aktionär" auch die These von Zillows Wandel hin zu einem transaktionsorientierten Unternehmen nicht mehr zu halten. Die Aktie habe darüber hinaus am Mittwoch den Stoppkurs gerissen und sei ausgestoppt worden, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zillow-Aktie: