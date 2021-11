Börsenplätze Zillow-Aktie:



Zillow Group, Inc. (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6, Ticker-Symbol: 0ZG, NASDAQ Ticker-Symbol: ZG) besitzt und betreibt ein Portfolio von Immobilien- und wohnungsbezogenen Marken auf Mobiltelefonen und im Internet. Die Marken des Unternehmens konzentrieren sich auf alle Phasen des Lebenszyklus eines Eigenheims: Mieten, Kaufen, Verkaufen und Finanzieren. Das Unternehmen stellt Verbrauchern auch Daten zur Verfügung, die sie in der Umgebung von Häusern finden können, und verbindet sie mit den lokalen Fachleuten, um ihnen zu helfen.



Das Portfolio der Verbrauchermarken des Unternehmens umfasst die Immobilien- und Mietmarktplätze Zillow, Trulia, StreetEasy, HotPads, Naked Apartments und RealEstate.com. Darüber hinaus bietet die Zillow Group ein umfassendes Angebot an Marketing-Software und Technologielösungen zur Unterstützung von Immobilien-, Miet- und Hypothekenfachleuten. Das Unternehmen betreibt eine Reihe von Geschäftsmarken für Immobilien-, Miet- und Hypothekenfachleute, darunter Mortech, dotloop und Bridge Interactive. (02.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zillow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zillow Group Inc. (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6, Ticker-Symbol: 0ZG, NASDAQ Ticker-Symbol: ZG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Den zweiten Tag in Folge müsse die Zillow-Aktie kräftige Verluste hinnehmen. Auslöser sei ein Schreiben eines Analysten, wonach ein Großteil der Häuser, die der Immobilien-Marktplatz erworben habe, unter dem Kaufpreis angeboten würden. Es sei der nächste Rückschlag für das Immobilien-Fliping-Geschäft der Amerikaner.Zillow arbeite aktuell am Verkauf von 7.000 Häusern. Bei einer Gesamtsumme von 2,8 Milliarden Dollar errechne sich ein Preis von 400.000 Dollar pro Haus.Laut einer Untersuchung von 650 der Immobilien komme der KeyBanc-Analyst Edward Yruma zu dem Urteil, dass 66 Prozent der Häuser unter dem Kaufpreis angeboten würden. Zillow verliere damit 1,85 Milliarden Dollar.Die Amerikaner hätten die Immobilien über ihr sogenanntes iBuying-Programm, einem weitestgehend automatisierten Ankauf, erworben. Das Programm sei inzwischen bis Ende des Jahres ausgesetzt, da aufgrund von Arbeitskräftemangel die notwendigen Reparatur-Arbeiten vor einem Verkauf nicht stattfinden könnten.Langfristig bleibe die Story von Zillows Wandel hin zu einem transaktionsorientierten Unternehmen interessant. Die aktuelle Situation zeige jedoch, dass dabei einige Hürden zu meistern seien.Investierte Anleger beachten dringend die Stopp-Loss-Marken, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link