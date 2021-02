Sehr kurzfristig betrachtet seien die Wachstumsaussichten negativ. Weitere fiskalpolitische Stützungsmaßnahmen dürften jedoch für ausreichend Schub sorgen, um nicht nur einen Konjunkturabschwung zu verhindern, sondern auch der Weltwirtschaft zu einem Wachstum über dem Potenzial zu verhelfen.



Voraussetzungen dafür, dass Wachstums- und Gewinnprognosen für 2021 eingelöst würden, seien Herdenimmunität und ein Ende der Social-Distancing-Maßnahmen. Noch sei das Impftempo in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Ländern, nicht hoch genug, um bis zum Sommer eine Herdenimmunität zu erreichen, es dürfte sich aber ab Ende Februar deutlich beschleunigen. Darauf würden belastbare Prognosen der neuen Biden-Administration hindeuten.



Die Haushalte hätten im vergangenen Jahr beträchtliche Ersparnisse gebildet (durchschnittlich 15% der verfügbaren Einkommen in den USA). Falls diese Ersparnisse nach der vollständigen Wiederöffnung der Wirtschaft zu einem entsprechenden Anstieg der Konsumausgaben führen würden, könnte die Produktionslücke wieder leicht positiv werden. Angesichts der Ankündigung von Steuererhöhungen und der dauerhaften Reduzierung bestimmter Ausgaben für Dienstleistungen sei jedoch nicht davon auszugehen, dass die Ersparnisse gänzlich abgebaut und in den Konsum fließen würden. (15.02.2021/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Angesichts der jüngsten Volatilität an den Märkten richten wir unseren Blick eher auf das Jahresende, da das Ziel am Ende doch wichtiger ist als der wahrscheinlich schwierige Weg dorthin, so Laurent Denize, Global Co-CIO bei ODDO BHF Asset Management im aktuellen "Monthly Investment Brief".Warum seien wir optimistisch?