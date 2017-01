Börsenplätze Zalando-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

39,65 EUR -0,26% (16.01.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

37,112 EUR -6,57% (17.01.2017, 09:08)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (https://corporate.zalando.de) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von über 1.500 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit vier zentralen Logistikzentren in Deutschland ermöglicht die effiziente Versorgung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch einen auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standort in Norditalien. Wir sind überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik unseren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich mehr als 160 Millionen Besuche, von denen im dritten Quartal 2016 mehr als 65 Prozent von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 19,2 Millionen. (17.01.2017/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Zalando vorläufige Quartalszahlen Q4: Konzernumsatz steigt um 25-26% auf 1.086-1.094 Millionen Euro - AktiennewsZalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL), Europas führende Online-Plattform für Mode, hat den Konzernumsatz im vierten Quartal 2016 nach vorläufigen Zahlen um 25-26% auf 1.086-1.094 Millionen Euro gesteigert (Q4 2015: 868,5 Millionen Euro), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für den gleichen Zeitraum erwartet Zalando ein bereinigtes EBIT in Höhe von 81-104 Millionen Euro. Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 7,5-9,5% (Q4 2015: 71,8 Millionen Euro bzw. 8,3%).Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Zalando einen Konzernumsatz von 3.633-3.642 Millionen Euro (2015: 2.958 Millionen Euro), ein Plus von 22,9-23,1% im Vergleich zum Vorjahr und damit innerhalb der Wachstumsprognose. Zalando hat seine Profitabilität deutlich gesteigert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Zalando das bereinigte EBIT in etwa auf 202-225 Millionen Euro verdoppelt, was einer Marge von 5,6-6,2% entspricht (2015: 107,5 Millionen Euro, 3,6%)."Wir haben 2016 erfolgreich abgeschlossen. Zum ersten Mal haben wir in einem Quartal mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt", sagt Rubin Ritter, Co-CEO. "Damit hat sich unser klarer Fokus auf den Kunden ausgezahlt. Wir konzentrieren uns auf weiteres Wachstum und werden deswegen auch weiterhin in die Verbesserung des Kundenerlebnisses in all unseren Märkten investieren."Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Zalando veröffentlicht die endgültigen Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2016 zusammen mit der Management-Prognose für das Geschäftsjahr 2017 planmäßig am 1. März 2017.