Wien (www.aktiencheck.de) - Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) setzte im ersten Quartal weniger um und rutschte in die Verlustzone, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) habe ebenfalls enttäuscht. Das Unternehmen habe im ersten Quartal wegen Verlusten bei einigen seiner Beteiligungsunternehmen rote Zahlen geschrieben. Zudem sei sowohl der Wert der verkauften Waren als auch die Zahl der aktiven Käufer gesunken. Der Ausblick für das laufende Jahr sei gesenkt worden. Die Aktie habe rund 12% tiefer geschlossen.Nachdem die Erwartungen der Analysten an das erste Quartal nicht hätten erfüllt werden können sei auch die Aktie von Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) massiv eingebrochen. Das Papier sei mit einem Minus von rund 15% aus dem Handel gegangen. (06.05.2022/ac/a/m)