Der amerikanische Wohnmobilhersteller Thor (ISIN: US8851601018, WKN: 872478, Ticker-Symbol: TIV) (+5,8%) habe bekannt gegeben, die deutsche Erwin Hymer Group für EUR 2,1 Mrd. zu kaufen. Durch die Fusion solle der weltweit größte Hersteller von Freizeitfahrzeugen entstehen.



Nachdem Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) am Montag den Verkauf des Lebensversicherungsgeschäfts Gerber Life für USD 1,6 Mrd. verlautbart habe, könnte der finanzielle Zufluss genutzt werden, um das Horlicks-Geschäft (Indien) von GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) zu übernehmen. Neben Nestlé sollten auch Unilever (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) und Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) zu den Bietern gehören.



Heute berichten Red Hat (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) (nachbörslich) und Kingfisher (ISIN: GB0033195214, WKN: 812861, Ticker-Symbol: KFI1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: KGFHF) (8:00 Uhr). Morgen folgen Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1) und Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU). (19.09.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (-13,2%) musste bereits zum zweiten Mal binnen sechs Wochen den Ausblick senken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Speziell in Q3 sollten Umsatzwachstum sowie operativer Gewinn signifikant unter den Analystenerwartungen liegen. Zurückzuführen sei dies auf höhere Rabatte, auf das warme Wetter bis spät in den Sommer und entsprechend schwacher Absatz bei der profitableren Herbst-/Winterkollektion. Am Tagesende habe der Online-Modehändler ein Minus von 13,2% verbuchen müssen.