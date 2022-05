Nach der FOMC-Euphorie habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über die Nackenlinie des inversen SKS-Musters ausbrechen können. Die anschließende Aufwärtsbewegung sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen, da der Anstieg an der Widerstandszone von 14.320 Punkten zum Stillstand gekommen sei. Der Index habe seine Gewinne später wieder abgegeben und sei auf die Nackenlinie des Musters im Bereich von 14.180 Punkten zurückgefallen. Die Reaktion auf dieses Niveau werde entscheidend sein. Wenn es sich nur um einen erneuten Test nach dem Ausbruch handele und die Bullen die Kontrolle wiedererlangen würden, bleibe eine Bewegung in Richtung des potenziellen Kursziels des inversen SKS-Musters bei 14.725 Punkten möglich. Sollten wir hingegen einen Rückschlag unter die Zone von 14.180 Punkten erleben, sei ein Pullback in Richtung der unteren Grenze der jüngsten Handelsspanne im Bereich von 13.900 Punkten nicht auszuschließen.



Unternehmensnachrichten:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) steige um 7% und ist nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal das am besten abschneidende DAX-Mitglied. Der europäische Flugzeughersteller habe einen Umsatzanstieg um 15% auf 12,00 Mrd. Euro (Erwartung 11,99 Mrd. Euro) gemeldet. Das bereinigte EBIT sei im Jahresvergleich um 82% auf 1,26 Mrd. Euro (Erwartung 0,71 Mrd. Euro) gestiegen, während der Nettogewinn 1,22 Mrd. Euro (Erwartung 0,43 Mrd. Euro) erreicht habe, nach 0,36 Mrd. Euro in Q1 2021. Airbus habe die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und erklärt, dass die A320-Produktionsrate bis 2025 auf 75 Flugzeuge pro Monat steigen solle, was einer Steigerung von 50% gegenüber der derzeitigen Rate entspreche.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe für Q1 2022 einen Anstieg des EBIT um 12% auf 3,39 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,9 Mrd. Euro) gemeldet. Der Umsatz sei um 16% auf 31,14 Mrd. Euro (Erwartung 30,83 Mrd. Euro) gestiegen, wobei der Umsatz mit Automobilen 26,73 Mrd. Euro ausgemacht habe, ein Plus von 17% im Jahresvergleich, aber unter der Prognose von 27,08 Mrd. Euro. Das Unternehmen habe die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und gehe weiterhin davon aus, dass die EBIT-Marge im Automobilbereich in diesem Jahr 7 bis 9% erreichen werde. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die Halbleiterknappheit frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2022 entspannen werde.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) habe für das erste Quartal 2021 einen Umsatzrückgang um 1,5% auf 2,21 Mrd. Euro gemeldet und damit den Markterwartungen entsprochen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) sei um 1% auf 3,18 Mrd. Euro (Erwartung 3,21 Mrd. Euro) gestiegen. Der bereinigte EBIT-Verlust habe 51,8 Mio. Euro (Erwartung -52,4 Mio. Euro) erreicht, der Nettoverlust habe sich auf 61,3 Mio. Euro belaufen. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es nun davon ausgehe, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr am unteren Ende der Prognosespanne liegen würden. (05.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices notieren am Donnerstag höher und profitieren von der Euphorie nach der FOMC-Zinsentscheidung, so die Experten von XTB.Die meisten europäischen Blue-Chip-Indices würden heute über 1% höher handeln. Der niederländische AEX 25 (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) sei mit einem Plus von fast 1,7% aktuell der Top-Performer. Auf der anderen Seite sei der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) mit einem Plus von nur 0,2% der größte Nachzügler.Die deutschen Werksaufträge für März seien heute Morgen um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Bericht habe einen Rückgang von 4,7% im Monatsvergleich gezeigt, während der Markt einen Rückgang von nur 0,7% im Monatsvergleich erwartet habe. Der Rückgang sei durch einen Einbruch der Auslandsaufträge um 6,7% im Monatsvergleich verursacht worden. Die Inlandsaufträge seien im März im Monatsvergleich um 1,8% niedriger gewesen. Der Bericht deute darauf hin, dass sich die makroökonomischen Bedingungen weiter verschlechtern und Versorgungsengpässe die Produktion belasten würden.