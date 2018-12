Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

22,29 EUR -1,07% (27.12.2018, 10:14)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

22,20 EUR -0,89% (27.12.2018, 10:28)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (27.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Zalando: Der große Verlierer - AktienanalyseDie Experten von der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Zalando habe wahrhaftig kein gutes Jahr hinter sich. Der Schuldige sei schnell gefunden worden: Ein langer, heißer Sommer trage die Verantwortung für die Umsatzeinbußen und somit den Kurssturz in 2018. Da sei sich das Zalando-Management einig gewesen. Auch der Experte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank führe die Misere in erster Linie auf den Jahrhundertsommer zurück. "Sie haben aktuell eine schwere Zeit. Das zu warme Sommerwetter hat die Planung für die verschiedenen Saisonabläufe stark durcheinandergebracht". Unternehmen wie Zalando und Asos hätten das in der Umsatzentwicklung gespürt. Online-Händler wie Amazon könnten dies durch eine breitere Produktpalette auffangen und dadurch Schwächen im Einzelhandelssektor ausgleichen, so Lipkow weiter.Doch das sei nur die halbe Wahrheit. Das Problem liege im Unternehmen selbst. Zalando fahre einen mutigen, aber riskanten Kurs. Co-CEO Rubin Ritter setze auf die Strategie: Wachstum vor Profitabilität. Bislang sei der Manager damit ganz gut gefahren - nicht zuletzt, weil er den Umsatz wie versprochen um 20 bis 25 Prozent pro Jahr habe steigern können. Das funktioniere aber nur, solange die Wachstumsmaschine weiter auf Hochtouren laufe. Im dritten Quartal sei das nicht der Fall gewesen. Im Vergleich zum Vorjahrszeitraum sei das Umsatzwachstum auf 11,7 Prozent eingebrochen, auch der durchschnittliche Warenkorbwert sei weiter gesunken. Das habe dramatische Folgen für die Profitabilität. Der EBIT, also der Gewinn vor Zinsen und Steuern, sei von dem kleinen Plus von 0,4 Millionen im Vorjahr auf ein großes Minus von rund 39 Millionen Euro gerutscht. Autsch.Dass immer mehr Kunden mobil, also via App, bestellen würden, sei für Zalando Fluch und Segen zugleich. Einerseits freue sich der Online-Händler über rund 60 Prozent Smartphone-Kunden, andererseits ärgere er sich darüber, dass App-User durchschnittlich jünger seien und vor allem günstig würden shoppen wollen. Das senke den Durchschnittsumsatz pro Einkauf. Ein weiteres Manko der Kostenrechnung: Wer aus Italien bestelle, müsse bislang keine Versandkosten zahlen - auch dann nicht, wenn der Bestellwert unter 25 Euro liege. Das werde sich künftig ändern. Fraglich sei, ob verwöhnte Kunden deshalb wenigstens für 25 Euro shoppen oder lieber auf den Einkauf verzichten würden. Letzteres könnte Umsatz kosten.Grund für den erneuten Kurssturz von mehr als 15 Prozent zu Wochenbeginn sei die Gewinnwarnung des Konkurrenten Asos. Der britische Online-Modehändler berichte von einer "deutlichen Verschlechterung" der Geschäftslage im November. In London sei die Asos-Aktie deshalb um mehr als 40 Prozent abgestürzt und habe die gesamte Einzelhandelsbranche mit auf die Talfahrt genommen. Wenn Asos nun schon Schwierigkeiten habe, dann bekäme jede andere Einzelhandels-Aktie ebenfalls Probleme, kommentiere Analyst Neil Wilson von Markets.com die Situation in dieser Woche. Auch die Anteilsscheine von adidas und Puma hätten deutlich verloren. Immerhin habe H&M in Q4 ein Umsatzplus von 12 Prozent verkünden können. Rund 5,5 Mrd. Euro habe der schwedische Modekonzern umgesetzt.So werfe nach Ansicht von Analyst Christain Salis von Hauck & Aufhäuser die Asos-Nachricht zwar einen Schatten auf das gesamte Einzelhandelsumfeld, aber auf Zalando könne man daraus nur im begrenzten Maße schließen. Salis gehe davon aus, dass die Papiere im kommenden Jahr wieder deutlich an Wert gewinnen würden. Bei Zalando dürfte sehr viel Negatives im Kurs eingepreist sein. Damit sei die Aktie reif für einen Gegenbewegung und biete einen gute Kaufgelegenheit. Klar sei aber auch, dass Unternehmen, die ausschließlich auf Wachstum setzen würden, kein gesundes Grundgerüst hätten.2019 könnte für Zalando das entscheidende Geschäftsjahr werden. Denn halte das Management weiterhin an der Wachstumsstory fest, sollte das Happy End ausbleiben. Ein Drama. (Analyse vom 20.12.2018)