Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

31,00 EUR -2,94% (07.11.2018, 13:23)



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

30,96 EUR -1,75% (07.11.2018, 13:17)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (07.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Die Q3-Zahlen seien insgesamt enttäuschend ausgefallen und beim Umsatz (+11,7% y/y auf 1,20 Mrd. Euro) und ergebnisseitig (u.a. Nettoergebnis: -41,7 (Vj.: -10,5) Mio. Euro) hinter den Erwartungen des Analysten (1,26 Mrd. Euro bzw. -33,7 Mio. Euro) zurückgeblieben. Nur beim bereinigten EBIT (-38,9 Mio. Euro) sei seine Erwartung (-43,6 Mio. Euro) übertroffen worden. Der erst Mitte September gesenkte Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 20% bis 25% y/y; bereinigtes EBIT: 150 bis 190 Mio. Euro). Die Investitionen würden jetzt aber bei ca. 300 (zuvor: 350) Mio. Euro gesehen.Für Q4 prognostiziere das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 20% bis 25% y/y. Der Analyst halte das Geschäftsmodell von Zalando weiterhin für intakt und das Unternehmen für einen Profiteur des stark wachsenden Mobile Commerce. So dürfte das Unternehmen künftig noch stärker vom Verkauf ergänzender Produkte (z.B. Beauty-Produkte) sowie vom Ausbau seines provisionsbasierten Plattformgeschäfts (Partnerprogramm) profitieren. Die Beibehaltung des Wachstumstrends sollte aber mittel- und langfristig weiterhin hohe Investitionen erfordern, was das Margenniveau begrenze.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt seine EPS-Prognosen für 2018 (0,25 (alt: 0,35) Euro) und für 2019 (0,40 (alt: 0,55) Euro) und bewertet die Zalando-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 38,00 auf 34,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 07.11.2018)Börsenplätze Zalando-Aktie: