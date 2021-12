Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren,die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Den stationären Einzelhandel würden die harten Corona-Beschränkungen bis ins Mark treffen. In der Woche vor dem zweiten Advent seien die Umsätze im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 um 26% gefallen. Die Lage vieler Händler verschlechtere sich zusehends. Ein Profiteur der Krise sei Zalando. Noch rühre sich der Kurs allerdings nicht.Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands HDE, habe am Sonntag gesagt, der Handel habe auf das Weihnachtsgeschäft gesetzt. "Doch nun rücken viele Händlerinnen und Händler erneut mit jedem Tag näher an den Rand ihrer Existenz, ein katastrophaler Ausblick."Nach Schätzung des Branchenverbands HDE könnten sich die Umsatzverluste bei den betroffenen Händlern im Dezember auf 5,5 Mrd. Euro belaufen. Pro Verkaufstag entspreche das einem Rückgang um rund 200 Mio. Euro im Vergleich zu 2019.Ob der Staat wirklich alle Einzelhändler retten könne, sei fraglich. Vor allem im Modehandel sei die Situation 2020 schon dramatisch gewesen, die jetzigen Maßnahmen würden die Lage weiter verschärfen. Die Analysten der UBS hätten im vergangenen Jahr prognostiziert, dass bis 2025 jedes fünfte Modegeschäft in Europa verschwunden sein werde. Weltweit dürfte es nicht besser aussehen.Nutznießer der Entwicklung sei Zalando, doch die Aktie habe noch nicht reagiert, sondern notiere knapp über dem 12-Monats-Tief. Das liege aber nicht am Unternehmen, sondern an der allgemeinen Unsicherheit im Markt aufgrund der Omikron-Variante und der stark gestiegenen Inflation. Langfristig orientierte Anleger sollten investiert bleiben. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 110 Euro, der Stopp sollte bei 68 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)