Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät, bei der Zalando-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 25.08.2020)



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (25.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Berliner Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Pandemie habe viele Aktien zu Highflyern gemacht. Eine davon: Zalando. Der Aktienkurs habe sich dem März-Crash mehr als verdoppelt. Am Dienstag markiere die Zalando-Aktie mit 72,54 Euro ein neues Rekordhoch. Der neue Schwung habe viel mit den Entwicklungen der vergangenen Tage zu tun."Corona ist voll da", sage Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident sehe klare Anzeichen für die zweite Welle der Pandemie.Deutschland müsse einen kompletten Lockdown wie im Frühjahr unbedingt verhindern, so Söder. Das gehe aber nur, "wenn wir jetzt reagieren. Wir müssen die Zügel wieder anziehen und dürfen nicht weiter lockern."Manchem Ladenbesitzer dürfte angesichts dieser Sätze ganz anders werden. Der erste Lockdown im Frühling habe bereits viele stationäre Geschäfte an die Grenzen gebracht. Sollten die Läden noch einmal schließen müssen, wäre dies eine Katastrophe mit vielen Pleiten.Ob mit oder ohne zweiten Lockdown: In den nächsten Jahren werde es große Veränderungen in der Modewelt geben. Es sei schwer davon auszugehen, dass immer mehr Hersteller Zalando als Plattform für ihr Angebot nutzen würden.Folglich gerate der stationäre Handel zunehmend unter Druck. Die UBS schätze, dass bis 2025 jedes fünfte Modegeschäft in Europa verschwinde.Der Rally zum Trotz: Angesichts des enormen Potenzials, das der Modemarkt biete, komme einem der Zalando-Börsenwert von 18,5 Milliarden Euro recht klein vor.