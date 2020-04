XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (02.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Der Konzern zeigt sich zuversichtlich - AktienanalyseAuch Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) bekommt die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu spüren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die europäischen Kunden hätten sich mit Käufen zurückgehalten und ihren Konsum eingeschränkt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Das erste Quartal werde daher deutlich schlechter ausfallen als von Analysten zuletzt erwartet. Zudem gehe der Konzern nicht davon aus, die Prognose für das laufende Jahr erreichen zu können. Um gegenzusteuern und das Geschäft vor dem Erliegen zu retten, habe Zalando daher eine Reihe von Initiativen gestartet. So sollten bis Ende Mai neue wie auch bestehende Einzelhändler, die ihre Ware über die Zalando-Plattform verkaufen würden, keine Kommission zahlen. Zudem wolle der Konzern 100 Mio. Euro in die Hand nehmen, um Partner vor der vertraglich vereinbarten Frist zu bezahlen und somit liquide zu halten sowie Ausgaben und Investitionen an die neuen Gegebenheiten anpassen.Insgesamt habe sich Zalando jedoch zuversichtlich gezeigt: "Wir sind überzeugt, dass wir durch die Investitionen des letzten Jahrzehnts alle nötigen Voraussetzungen geschaffen haben, um diese Krise gut zu überstehen." Zudem verfüge das Unternehmen über eine starke Bilanz und über liquide Mittel von mehr als 1 Mrd. Euro. Zu diesem Schluss kämen auch die meisten Analysten. Die Nachrichten kämen nicht überraschend, da Verbraucher derzeit ihre Ausgaben für Kleidung deutlich herunter geschraubt hätten, so etwa Andrew Ross von Barclays. Die Aktien hätten dies aber schon eingepreist. (Ausgabe 13/2020)Börsenplätze Zalando-Aktie: