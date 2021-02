Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

86,24 EUR -1,03% (25.02.2021, 12:59)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

85,88 EUR -1,06% (25.02.2021, 12:47)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (25.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Corona-Highflyer hätten an der Börse derzeit einen schweren Stand. Die Zalando-Aktie habe seit dem Hoch bei 103,55 Euro 16% eingebüßt. Man könnte glauben, dass die große Zeit des Berliner Unternehmens nach der Corona-Krise vorbei sein werde. Jüngste Expertenaussagen würden daran aber große Zweifel aufkommen lassen.Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, habe wegen den Corona-Beschränkungen eine drastische Veränderung deutscher Stadtzentren prophezeit. "Es besteht die ernsthafte Gefahr, dass wir unsere Innenstädte und auch unsere Ortskerne nach der Pandemie nicht wiedererkennen", habe Landsberg im ZDF-Morgenmagazin gesagt. Experten zufolge müssten etwa 52.000 Geschäfte aufgeben. Der Druck auf sie steige - auch wegen des Erfolgs des Online-Handels, so Landsberg weiter.Laut Alexander Otto, Chef des Shopping-Center-Betreibers ECE, stünden viele Händler schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Sie könnten einen immer weiter andauernden Lockdown nicht mehr lange durchhalten. Gerade im Modebereich sei die Lage sehr ernst. Claus-Dietrich Lahrs, Chef von s.Oliver, habe gesagte: "Wir gehen fest von einer Wiederöffnung am 8. März aus. Wir brauchen diese verbindliche Öffnungsperspektive." Andernfalls führe kein Weg an tiefgreifenden Restrukturierungen vorbei. "Bei uns geht es dann unmittelbar um viele Arbeitsplätze und um unsere Flächen in den Innenstädten."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link