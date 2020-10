Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

83,66 EUR +1,16% (22.10.2020, 10:36)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

83,60 EUR +0,55% (22.10.2020, 10:21)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (22.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando habe eine ganz interessante Übernahme getätigt, so der Aktienprofi. Es handle sich um eine kleine Startup, die eine Technologie entwickelt habe, mit der man den Körper scannen könne. Das solle dazu führen, dass die Leute bei Zalando ein noch besseres Einkaufserlebnis hätten. Das ist auch mit dem Thema verbunden, die Retouren zu minimieren. Jetzt beziehe sich der Aktienprofi auf den - Medien zufolge - 2021 geplanten Börsengang von About You. About You sei eine Klamottenkiste der Otto Group. Sollte es das IPO geben, hätte Zalando einen direkten Konkurrenten. Man könnte die beiden sehr gut an der Börse vergleichen. Das IPO dürfte erfolgreich werden. Die Stimmung für Online-Modehändler ist nämlich momentan sehr gut, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Zalando-Aktie. (Analyse vom 22.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Zalando-Aktie: