Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

80,36 EUR +0,80% (20.11.2020, 15:55)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

80,40 EUR +1,54% (20.11.2020, 15:40)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (20.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die anhaltenden Sorgen der Anleger wegen der zweiten Corona-Welle in Europa hätten am Freitag der Zalando-Aktie wieder nach oben verholfen. Außerdem habe es optimistische Aussagen von Finanzchef David Schröder zur weiteren Entwicklung bei Zalando gegeben. Das Chartbild verbessere sich zusehends.Der MDAX-Titel habe am Freitag die 50-Tage-Durchschnittslinie (verlaufe aktuell bei knapp 81 Euro) getestet. Ein Break wäre ein starkes Kaufsignal - die Aktie dürfte schnell weiter an Momentum gewinnen und auf absehbare Zeit Kurs nehmen auf das Rekordhoch bei 91,26 Euro.Zuletzt sei Zalando wegen der positiven Impfstoffnews unter Druck geraten. Aufgrund der Aussicht auf ein Ende der Pandemie hätten sich viele Anleger vom Corona-Profiteur Zalando getrennt und die Aktie bis auf 73,82 Euro runtergeprügelt.Der Markt erwarte derzeit ein Umsatzwachstum von 19 Prozent für 2021 nach 21 Prozent in diesem Jahr. Gut möglich, dass es im kommenden Jahr drei bis vier Prozentpunkte mehr würden.Vielen Modegeschäften stehe das Wasser in der Coronakrise bis zum Hals. Der Impfstoff als Rettung komme für sie zu spät. Die Lücken, die entstünden, werde Zalando schließen.Die Zalando-Aktie bleibt für den AKTIONÄR ein Kauf, so der Experte Andreas Deutsch. (Analyse vom 20.11.2020)