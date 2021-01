Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

96,70 EUR +0,25% (19.01.2021, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

94,98 EUR +1,87% (18.01.2021, 17:35)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:
ZAL111

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:
ZAL

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (19.01.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktie könnte zu einer weiteren Rally ansetzen - ChartanalyseDie Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) befindet sich seit ihrem Tief aus dem März 2020 bei 27,33 EUR in einer steilen Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Zalando-Aktie habe innerhalb dieser Rally zwei obere Trendbegrenzungen durchbrochen und sei am 9. November auf ein Hoch bei 91,10 EUR geklettert. Danach sei der Aktienkurs einige Wochen auf hohem Niveau seitwärts gelaufen. Am 29. Dezember sei der Ausbruch über das Hoch vom 9. November gelungen. Nach einem neuen Allzeithoch bei 99,56 EUR habe der Wert in den letzten Tagen konsolidiert und gestern fast auf dem Novemberhoch aufgesetzt. Knapp darüber sei im Laufe des Tages Kaufinteresse aufgekommen.Mit dem gestrigen Tag könnte die kleine Konsolidierung in der Zalando-Aktie zu Ende gegangen sein. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen zu einer weiteren Rally in Richtung 111,80 EUR ansetzen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 91,10 EUR kommen, dann würden Abgaben in Richtung 76,80 oder sogar 73,82 EUR drohen. (Analyse vom 19.01.2021)Börsenplätze Zalando-Aktie: