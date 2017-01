Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten im Vorfeld der kommenden Zahlen zum Kauf der Zalando-Aktie. Das Papier eigne sich für Trader als auch für Anleger, die etwas längerfristig würden investieren wollen. (Analyse vom 12.01.2017)



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

38,30 EUR +0,41% (12.01.2017, 11:14)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

38,299 EUR +0,52% (12.01.2017, 11:28)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Die Zalando SE bietet ihren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Rückversand. Das Sortiment reicht von weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit drei zentralen Logistikzentren in Deutschland ermöglicht die effiziente Versorgung aller Kunden in ganz Europa. Die Zalando SE ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik ihren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 160 Millionen Besuche, von denen im zweiten Quartal 2016 rund 65 Prozent von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 18,8 Millionen. (12.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Online-Modeversandhauses Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Rubin Ritter, Co-CEO des Online-Händlers, werde dem Kapitalmarkt am 17. Januar 2017 über die Umsatz- und Ertragslage für Q4 und das Gesamtjahr 2016 berichten. Er dürfte dabei die Börse nicht enttäuschen und den bisher guten Lauf bestätigen. Das Schlussquartal sollte für das Berliner Unternehmen somit gut verlaufen sein. Bereits mit den Zahlen für die ersten neun Monate 2016 habe Zalando Investoren positiv überrascht.Das Umsatzwachstum solle den Korridor zwischen 20 und 25% am oberen Ende erreichen. Die bereinigte EBIT-Marge sei von 4,5 bis 5,5 auf nunmehr 5 bis 6% angehoben worden. 2015 habe die Gesellschaft einen Umsatz von knapp 3 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBIT von über 107 Mio. Euro erzielt. Die entsprechende Marge habe bei 3,6% gelegen. 2016 würden die Experten mit einem Umsatz von rund 3,7 Mrd. Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 5,5% rechnen. Das würde einem bereinigten EBIT von mehr als 200 Mio. Euro entsprechen. Die Schätzungen der Analysten lägen teilweise noch darüber. In der Summe dürfte 2016 ein glänzendes Jahr für Zalando gewesen sein. Auch die Kapitalflussrechnung sei in Ordnung. Nach neun Monaten habe der operative Cashflow bei 210 Mio. Euro gelegen. Aufgrund hoher Investitionen von ebenfalls gut 210 Mio. Euro sei der Free Cashflow noch ausgeglichen gewesen.Seit dem Börsengang im Jahre 2014 würden die Berliner eine tollte Wachstumstory präsentieren. Das Unternehmen sei im Jahre 2008 gegründet worden und dürfte zur Zehn-Jahresfeier im Jahr 2018 die Umsatzmarke von sage und schreibe 5 Mrd. Euro knacken. Auf dem deutschen Kurszettel gebe es in diesem Zeitraum nur wenige Erfolgsgeschichten, die eine solche Bilanz ausweisen könnten. Vor acht Jahren sei die Firma mit der Idee gestartet, Schuhe bequem und einfach im Internet anzubieten. Mit cleveren Marketingkampagnen ("Schrei vor Glück" oder "schick‘s zurück") sei die Kommunikation nahezu perfekt gewesen, und Zalando dürfte zumindest in heimischen Gefilden einen Bekanntheitsgrad von bis zu 90% haben.Heute sei Zalando in 15 Ländern aktiv und eine bedeutende Online-Plattform für Mode in Europa. Die Berliner würden natürlich ganz erheblich von der Verlagerung von Offline zu Online profitieren. Der Trend sei nicht aufzuhalten. Aufgrund dieser Entwicklung hätten schon viele Einzelhändler ihre Läden zugesperrt. Diesen Geschäften "fehle" der Umsatz von 3 Mrd. Euro. Nicht umsonst werde Zalando auch gerne als Branchenzerstörer betrachtet, da ein großer Teil von lokalen Schuhgeschäften schlichtweg überflüssig worden sei respektive diesen Läden schlichtweg der Umsatz zusammenbreche.An der Börse werde der 11.000 Mann starke Betrieb mit über 9 Mrd. Euro kapitalisiert. Das sei natürlich sehr viel Holz. Zum Vergleich: Die im DAX notierte Lufthansa komme auf einen Börsenwert von nicht einmal 6 Mrd. Euro. Bisher notiere Zalando im MDAX. Der aktuelle Freefloat belaufe sich indes "nur" auf rund 30%. Mit einem Anteil von knapp 32% sei die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik der größte Anteilseigner von Zalando. Der Rest verteile sich auf verschiedene Investoren, die jedoch deutlich geringere Anteile als die Schweden halten würden. Die Experten würden davon ausgehen, dass es im Jahre 2017 zu Platzierungen von Aktienpaketen der größeren Investoren kommen könnte. Das würde den Freefloat steigern und müsse nicht negativ für die Aktie sein. Mit knapp 9% sei noch die Global Founders GmbH von Oliver Samwer mit an Bord. Samwer sei CEO von Rocket Internet. Denkbar, dass Global Founders ihre Anteile weiter reduziere. Angenommen Zalando hätte einen Freefloat von 100%, wäre das Unternehmen ein Kandidat für den DAX.Zalando sei in einem Markt tätig, der noch viel Luft nach oben habe. Es gebe für den Online-Handel nicht nur Amazon auf der Welt. Mit einem KGV von 33 für 2018 sei die Aktie natürlich recht teuer. Das hohe Wachstum und die steigenden Margen würden dieses Multiple rechtfertigen.