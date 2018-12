Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten würden dies nicht erklären. Die Anträge auf Arbeitslosengeld seien in den USA zwar gestiegen, aber die US-Wirtschaft schaffe jeden Monat noch immer mindestens 150.000 neue Stellen. Umfragen des Institute of Supply Management würden zeigen, dass sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor gut dastünden, und Neuberger Berman glaube, dass das US-BIP auch im neuen Jahr um 2 bis 2,5 Prozent wachse. Die europäischen Einkaufsmanagerindices hätten 2018 zwar enttäuscht, doch 2017 sei außergewöhnlich gewesen. Die meisten Indices würden noch immer Wachstum andeuten und dürften sich in den nächsten Monaten erholen.



Hinzu komme, dass die Geld- und Fiskalpolitik weltweit expansiv bleibe: China reagiere auf den Abschwung mit neuen Konjunkturmaßnahmen, die FED äußere sich in puncto Straffung der Geldpolitik deutlich zurückhaltender, und die Europäische Zentralbank dürfte die Zinsen bis nach dem Sommer unverändert lassen.



Was könne der Außerirdische daraus lernen?



Struktur



Wenn eine Entwicklung nahezu alle Märkte betreffe, sei eine strukturelle Erklärung angebracht. Hier gebe es aus Sicht von Neuberger Berman nur zwei Möglichkeiten: Erstens, an allen Märkten gehe die Liquidität zurück, wenn die US-Notenbank vom Quantitative Easing zum Quantitative Tightening wechsele und - wie die Europäische Zentralbank letzte Woche erklärt habe - in Europa Ähnliches anstehe. Zweitens habe die "multizyklische" Weltkonjunktur zu Unsicherheiten geführt. In den USA gebe es immer mehr Zeichen dafür, dass der Konjunkturzyklus in seine Endphase gehe, während sich die übrigen Länder noch in der Mitte des Zyklus befinden würden. Die Kurse wichtiger Asset-Klassen, wie US-Aktien und lang laufender US-Staatsanleihen, würden aber von der Weltkonjunktur bestimmt.



Das Asset Allocation Committee von Neuberger Berman werde im Januar einen Ausblick für 2019 veröffentlichen. Bis dato sei davon auszugehen, dass der Wechsel vom Quantitative Easing zum Quantitative Tightening weitergehe. Es könne aber auch damit gerechnet werden, dass die asynchronen Konjunkturzyklen bald von einem neuen Gleichgewicht abgelöst würden. Die FED dürfte darauf hinarbeiten, dass der nachlassenden US-Konjunktur eine weiche Landung gelinge, und Chinas neue Konjunkturprogramme würden wohl die Erholung in den übrigen Ländern stützen. Unterdessen würden sowohl die FED als auch die EZB ihre Bilanzsummenverringerung fortsetzen.



Hinterher wisse man mehr



Der Wechsel vom Quantitative Easing zum Quantitative Tightening und die einsetzende Endphase des Konjunkturzyklus werde wohl auch im neuen Jahr zu höherer Volatilität und recht engen Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen führen. Die Rückkehr der Weltwirtschaft zum Gleichgewicht und die allgegenwärtige Tendenz zu der Rückkehr zum Mittelwert, der sogenannten "Mean Reversion", würden aber dagegen sprechen, dass sich 2019 so viele Asset-Klassen in die gleiche Richtung entwickeln würden wie im Jahr 2018.



Rückblickend werde klar, dass es sich ausgezahlt hätte, 2018 auf den US-Dollar und deutsche Bundesanleihen zu setzen. "Cash is king", heiße es so oft. Erstmals seit 2008 habe sich das wirklich bewahrheitet. Man könnte es unserem Besucher vom Mars nachsehen, wenn er 2019 auf die gleiche Strategie setzen würde.



Aber Investoren hätten keine Glaskugel und 2018 sei ein ungewöhnliches Jahr gewesen. Würden wir wirklich in einer Welt leben, in der sich Risiken gleich welcher Art nicht mehr lohnen würden? Das sei unwahrscheinlich. Die Ertragsaussichten risikobehafteter Titel mögen niedriger sein als nach der Finanzkrise, als die Geldpolitik extrem locker gewesen sei. Es sei aber auch ungewöhnlich, für ein Risiko von fast null eine Prämie zu erhalten, und es passe einfach nicht zur natürlichen Ordnung der Wirtschaft.



Im neuen Jahr werde es nicht einfach sein, mit einem diversifizierten Portfolio ordentliche Langfristerträge zu erzielen. Vielleicht müsse man seine Anlagen um alternative Assets und Strategien ergänzen. Auf jeden Fall sollte man es versuchen.







