Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland dürften im Oktober von -10,6 auf -8,0 Punkte und damit den dritten Monat in Folge zulegen, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Jahresmitte habe die deutsche Autoindustrie unter der anstehenden Einführung von neuen Umweltvorschriften gelitten. Die hieraus resultierenden Belastungen scheinen jedoch mit Blick auf den kräftigen Anstieg der Auftragseingänge im Automobilsektor im August auf dem Rückzug zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das Aufwärtspotenzial für die ZEW-Erwartungen dürfte jedoch durch die Unsicherheiten limitiert sein, die aus dem jüngsten Anstieg der Renditen italienischer Staatsanleihen und den Kursrückgängen an den globalen Aktienmärkten resultieren würden. Trotz des erwarteten Anstiegs der ZEW-Erwartungen in Oktober würde der Optimismus immer noch klar unter dem Januar-Wert von +20,4 Punkten liegen.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen dürften ihren Sinkflug zwar stoppen, von einer Wiederkehr des Optimismus wie noch zum Jahresbeginn könne aber weiter nicht gesprochen werden. Insofern dürften die Daten den Risikoappetit der Anleger nicht merklich beeinflussen. (16.10.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.