Auch mit Blick auf Euroland habe sich die Stimmung der Befragten im Berichtsmonat März stark eingetrübt. Die Lagekomponente sei auf lediglich -48,5 Punkte gefallen; die Aussichten würden sich nicht besser präsentieren. Die entsprechende Zeitreihe habe sich auf -49,5 Punkte abgeschwächt. Die momentane ökonomische Situation müsse somit als sehr unfreundlich bezeichnet werden und es gebe in den kommenden drei Monaten auch keine Hoffnung auf eine Besserung - eher im Gegenteil.



In Italien notiere der Lageindex bei katastrophalen -81,3 Punkten (und damit ziemlich nahe am absoluten Minimum von -100 Zählern). Die Erwartungskomponente sei im März auf -57,6 Punkte gefallen. Angesichts der Nachrichtenlage sollten diese Zahlen aber wohl nicht als große Überraschung gewertet werden. Das Land befinde sich schließlich mitten in einer Rezession und habe aktuell besonders stark mit der Coronavirus-Krise zu kämpfen.



In den USA sei die Situation etwas komplizierter. Mit -4,8 Punkten werde die Lage im März noch gar nicht wirklich negativ gesehen. Die Erwartungskomponente sei am aktuellen Rand allerdings auf schwache -50,4 Zähler gefallen. Die Finanzmarktteilnehmer würden somit die Risiken für die US-Wirtschaft vor allem ab dem 2. Quartal 2020 sehen. Diese Einschätzung der Befragten passe sehr gut zu den Wachstumsprognosen der Analysten für die Vereinigten Staaten.



Die vom Kampf gegen das Coronavirus ausgehenden Belastungen für die globale Wirtschaft hätten die Stimmung der Finanzmarktexperten in Deutschland im März stark verschlechtert. Die Lage werde generell negativ beurteilt und es gebe unter den Befragten keine Hoffnung auf eine nachhaltige Besserung der ökonomischen Situation in den kommenden drei Monaten. Die Zahlen würden sehr gut zu dem Bild passen, welches von den internationalen Aktienmärkten eskomptiert werde. So notiere der DAX aktuell beispielsweise wieder unterhalb der Marke von 9.000 Punkten. (17.03.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse der Befragung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) unter Volkswirten, Analysten und Fondsmanagern zeigen grundsätzlich die zu erwartende unerfreuliche Entwicklung, so die Analysten der Nord LB.Numerisch betrachtet hätten die Angaben für den Berichtsmonat März sogar die ohnehin schon pessimistischen Prognosen noch unterboten. Die Konjunkturerwartungen für Deutschland seien am aktuellen Rand auf schwache -49,5 Punkte gefallen. Die aktuelle Lage werde im Februar zwar nicht ganz so negativ beurteilt, mit -43,1 Zählern zeige aber auch diese Zeitreihe an, dass die Wirtschaft Deutschlands unter sehr großem Druck stehe. Die heute gemeldeten Daten des ZEW würden aber in jedem Fall sehr gut zu einem Blick auf den Kursverlauf des DAX seit dem 5. März passen.