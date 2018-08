Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich nach dem Absturz auf einen langjährigen Tiefpunkt nun merklich stabilisiert, so die Analysten der NORD LB.



Diese durchaus recht erfreulichen Zahlen würden dokumentieren, dass die große Besorgnis unter den Analysten und Volkswirten, wonach ein von US-Präsident Donald Trump initiierter Handelskrieg der Weltwirtschaft und freilich auch der deutschen Konjunktur den Garaus machen würde, zumindest ein klein wenig in den Hintergrund getreten sei. Der weiterhin im Negativbereich notierende Indikator mache aber deutlich, dass die Mehrzahl der befragten Finanzmarktexperten davon ausgehe, dass es um die deutsche Wirtschaft in sechs Monaten nicht mehr so gut bestellt sein werde wie derzeit noch. Der deutsche Konjunkturmotor laufe zur Jahresmitte mehr oder minder rund, erste Bremsspuren und ein Herunterschalten auf eine geringere Drehzahl würden sich im weiteren Verlauf aber ankündigen. (14.08.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.