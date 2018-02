Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW für den Berichtsmonat Februar erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone geben einen per Saldo weiterhin optimistischen Ausblick, der nur ein klein wenig verhaltener daherkommt als zum Jahresbeginn, so die Analysten der NORD LB.



Auch die Beurteilung der gegenwärtigen konjunkturellen Verfassung falle abermals uneingeschränkt positiv aus. Es verwundere bei dem alles in allem sehr positiven Konjunkturbild nicht, dass die Inflationserwartungen für Deutschland, die Eurozone und auch andere Industrieländer merklich angezogen hätten. Dies gebe der EZB jede Veranlassung, zügiger und konsequenter von ihrem ultraexpansiven Kurs Abkehr zu nehmen. (20.02.2018/ac/a/m)