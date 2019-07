Eindeutig erfreulich seien die Ergebnisse jedoch beim Blick in die USA, wo sich die Erwartungen der befragten deutschen Finanzmarktakteure klar verbessert hätten. Mit nun -27,6 Punkten offenbare sich in der Summe zwar noch immer ein pessimistisches Votum der Umfrageteilnehmer, immerhin habe die Zeitreihe im Juli aber knapp über den Durchschnittswert der letzten drei Monate steigen können. Zudem werde die momentane ökonomische Situation in den Vereinigten Staaten immer positiver bewertet. So habe die Lagebeurteilung am aktuellen Rand auf genau 50,0 Punkte steigen können. Damit werde eine schon bemerkenswerte Stärke der US-Wirtschaft angezeigt.



Die Ergebnisse der ZEW-Umfrage würden somit sehr gut zu den divergierenden Entwicklungen an den Aktienmärkten auf beiden Seiten des Atlantiks passen. Während in den USA an den Börsen neue Rekorde gefeiert würden, gehe es mit den Kursen in Europa eher seitwärts. Angesichts des Kreises der Teilnehmer an der Befragung des ZEW möge es hier allerdings eine umgekehrte Kausalität geben; entsprechend würden nicht die guten Zahlen zu den US-Stimmungsindikatoren für steigende Aktienkurse im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sorgen, sondern die erfreuliche Entwicklung an den Börsen der Vereinigten Staaten wäre verantwortlich für die in der Summe zumindest nicht schlechte Beurteilung der US-Wirtschaft durch die deutschen Fondsmanager, Volkswirte und Analysten.



Eine Erklärung für die optimistische Einschätzung der US-Ökonomie sowohl durch die Wall Street als auch durch die Finanzmarktakteure in Deutschland könnte die Hoffnungen auf einen konstruktiven Handelsdeal zwischen Washington und Peking sein. Auch wenn die Analysten der NORD/LB die Aktienmärkte in den USA inzwischen nicht mehr für günstig bewertet halten würden, gebe es also doch zumindest einen guten fundamentalen Grund für eine positive Stimmung. Allerdings müsse im Auge behalten werden, dass sich das US-Wirtschaftswachstum im 2. Quartal abschwächen werde.



Die vom ZEW befragten Finanzmarktakteure würden offenkundig pessimistisch auf Europa blicken. In Deutschland sei nun auch die Lagebeurteilung in negatives Terrain abgerutscht. Die Stimmung sei somit schlecht - und die Aussichten würden sich sogar noch schlechter präsentieren. Entsprechend sei der Euro nach der Meldung der Zahlen unter etwas Abwertungsdruck gekommen. Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang die relative Stärke der US-Wirtschaft. (16.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das in Mannheim beheimatete Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat vor einigen Minuten aktuelle Zahlen zu den Ergebnissen seiner Befragung von deutschen Finanzmarktakteuren gemeldet, so Tobias Basse von der NORD/LB.Es handle sich bereits um Angaben für den Berichtsmonat Juli. Die von den Marktteilnehmern besonders stark beachteten Konjunkturerwartungen für Deutschland hätten sich am aktuellen Rand noch weiter verschlechtert. Mit -24,5 Punkten deute dieser vorauslaufende Stimmungsindikator inzwischen einen recht nachhaltigen Pessimismus bei den Befragungsteilnehmern an. Die Beurteilung der aktuellen Lage in Deutschland habe sich im Juli ebenfalls weiter verschlechtert. Die Zeitreihe sei damit in der Tat sogar in negatives Terrain abgerutscht. Mit nun -1,1 Punkten werde ein leichtes Überwiegen der pessimistischen über die optimistischen Rückmeldungen signalisiert.