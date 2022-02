Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW monatlich befragten Finanzmarktteilnehmer bleiben auch im Februar vorsichtig optimistisch - trotz vielfältiger Risikofaktoren, so die Analysten der Nord LB.



Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen für die Entwicklung in sechs Monaten würden etwas besser als im Vormonat eingeschätzt. Größtes Risiko für Konjunktur und Märkte sei sicher eine Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Aber auch das Thema Inflation lasse die Marktteilnehmer nicht los. Zwar setze eine Mehrheit weiter auf einen Rückgang der Inflationsraten im Jahresverlauf, die Umfrageteilnehmer würden aber klar - auch für die Eurozone - auf Sicht von sechs Monaten mit einem Anstieg der kurzfristigen Zinsen rechnen. Den Start der EZB-Zinswende würden die Finanzmarktexperten so bereits für das laufende Jahr terminieren. (15.02.2022/ac/a/m)



