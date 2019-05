Bei den Unternehmen der IKT-Branche hat sich das konjunkturelle Klima zum zweiten Mal in Folge etwas abgekühlt. Der Stimmungsindikator für die Teilbranche verliert im Vergleich zum Vorquartal zwei Punkte, erreicht damit aber einen immer noch recht hohen Stand von 70,9 Punkten. Im Vergleich zum Vorquartal haben sich die Geschäftserwartungen in der IKT-Branche deutlich verbessert. Ausgehend von einem bereits hohen Niveau steigt der entsprechende Teilindikator um 7,1 Punkte und erreicht einen Stand von 77,7 Punkten.



Bei den Mediendienstleistern verschlechtert sich die konjunkturelle Stimmung



Die Einschätzung der Geschäftslage hat sich in der IKT-Branche im Vergleich zum Vorquartal dagegen deutlich eingetrübt.



Die konjunkturelle Stimmung bei den Mediendienstleistern hat sich seit dem Vorquartal verschlechtert. Nach einem Rückgang um 2,9 Punkte fällt der Stimmungsindikator zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren wieder unter die kritische Marke von 50 Punkten. Demnach schätzt eine geringe Mehrheit der Mediendienstleister die konjunkturelle Stimmung negativ ein. Ausschlaggebend dafür sind die pessimistischen Geschäftserwartungen. Der entsprechende Teilindikator verliert 11,7 Punkte und erreicht einen Stand von lediglich 46,6 Punkten. Der Teilindikator für die Geschäftslage verharrt mit einem Stand von 48,5 Punkten ebenfalls unterhalb der 50-Punkte-Grenze.



Das konjunkturelle Klima bei den wissensintensiven Dienstleistern hat sich im ersten Quartal 2019 abermals leicht eingetrübt. Der Stimmungsindikator geht von 64,2 Punkten im Vorquartal auf aktuell 62,3 Punkte zurück. Der Rückgang ergibt sich aus einer negativen Entwicklung des Teilindikators für die Geschäftslage, der sich um 7,8 Punkte verschlechtert und einen Stand von 59,2 Punkten erreicht. Dieser Rückgang kann nicht durch die verbesserte Einschätzung der Geschäftserwartungen kompensiert werden.



Der ZEW-Stimmungsindikator Informationswirtschaft



Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung befragt vierteljährlich mehr als 5.000 Unternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten aus den Branchen (1) IKT-Hardware, (2) IKT-Dienstleister, (3) Medien, (4) Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, (5) Public-Relations- und Unternehmensberatung, (6) Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung, (7) Forschung und Entwicklung, (8) Werbung und Marktforschung, (9) sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten. Alle neun Branchen zusammen bilden den Wirtschaftszweig Informationswirtschaft. IKT-Hardware und IKT-Dienstleister bilden zusammen die IKT-Branche. Die sechs zuletzt genannten Branchen umfassen die wissensintensiven Dienstleister. Ein Überblick über die ZEW Konjunkturumfrage Informationswirtschaft ist im Internet unter www.zew.de/konjunktur abrufbar. (07.05.2019/ac/a/m)







