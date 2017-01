Mannheim (www.aktiencheck.de) - Die britische Premierministerin Theresa May hat angekündigt, dass das Vereinigte Königreich im Zuge der Brexit-Verhandlungen aus dem gemeinsamen Binnenmarkt der Europäischen Union austreten will, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Theresa May hat deutlich gemacht, wo und wie sich Großbritannien wirtschaftspolitisch in Europa und der Welt positionieren möchte. Sollen am Ende wirklich tragfähige Handelsabkommen auf dem Papier stehen, kommt es jetzt darauf an, dass sich Deutschland darüber klar wird, wie es sich die Beziehungen zu Großbritannien vorstellt.Ein großer Vorteil von Europa liegt in seinem gemeinsamen, offenen Markt mit transparenten und effektiven Regeln für den Wettbewerb. Dieser ‚Win-win‘-Charakter trifft auch auf weitere Politikbereiche zu. Diese gemeinsamen Interessen gilt es, bei den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich zu sichern." (18.01.2017/ac/a/m)