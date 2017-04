Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen im April 2017 deutlich um 6,7 Punkte an, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage in Deutschland steigt im April ebenfalls an. Der Index erhöht sich um 2,8 Punkte auf einen Wert von 80,1 Punkten. Er weist damit im langjährigen Vergleich das höchste Niveau seit Juli 2011 auf. Lageeinschätzung und Erwartungen ergeben zusammen genommen einen positiven Ausblick auf die deutsche Konjunktur in den kommenden sechs Monaten.Der Index der Erwartungen der Finanzmarktexperten/-innen für die Konjunkturentwicklung in der Eurozone steigt im April leicht um 0,7 Punkte. Der Erwartungsindikator beträgt nun 26,3 Punkte. Gleichzeitig verbessert sich der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum im April abermals recht deutlich. Der neue Wert liegt um 4,1 Punkte höher als im März und beträgt aktuell 11,5 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit Mai 2008. (11.04.2017/ac/a/m)