Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen im Januar 2017 leicht an, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Entsprechend verbessert sich die Bewertung der aktuellen konjunkturellen Lage in Deutschland signifikant. Der Index steigt um 13,8 Punkte und steht nun bei 77,3 Punkten, einem Wert, der zuletzt im Juli 2011 überschritten wurde.Die Erwartungen der Finanzmarktexperten an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone steigen ebenfalls an. Der Erwartungsindikator legt um 5,1 Punkte auf 23,2 Punkte zu. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum steigt im Januar 2017 um 7,9 Punkte deutlich an. Die Lageeinschätzung beträgt nun minus 0,4 Punkte. (17.01.2017/ac/a/m)