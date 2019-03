Die Antwort liege im unterschiedlichen Timing: Unternehmensanalysten würden für die Berechnung ihrer Gewinnprognosen oft erst einmal die Wachstumsprognosen ihrer Kollegen von der Fundamentalanalyse abwarten. Daher seien die Aktienanalysten mit ihren Prognosen vergleichsweise spät dran. Das Ergebnis: Die Gewinnrevision nach unten sei auch dann noch ein Thema, wenn die Aktienkurse schon wieder steigen würden.



Der ZEW-Frühindikator werde monatlich vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim ermittelt. Er spiegle die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren wider.



Schon häufiger sei es in der Vergangenheit vorgekommen, dass der ZEW-Index zuverlässig Wendepunkte für die Aktienmärkte vorausgesagt habe. Die Korrelation allein für die letzten zehn Jahre belaufe sich auf fast 60 Prozent. Der abermalige Anstieg des Indikators stütze also fundamental die Aufwärtsbewegung des DAX ab. Weiteren Rückenwind bekämen deutsche Aktien aktuell von der besseren Stimmung in China. Zwar sei die Substanz für weitere Kursgewinne derzeit eher noch dünn, doch die Tendenz bleibe positiv.



Die heute parallel zum ZEW-Index veröffentlichte Abwärtsrevision des deutschen BIP-Wachstums durch die Wirtschaftsweisen störe dieses Gesamtbild nicht wesentlich. Schließlich hätten die Wirtschaftsweisen ihre Prognosen nur an das Szenario angeglichen, das den Finanzmärkten bereits seit einiger Zeit bekannt sei. (19.03.2019/ac/a/m)







Der ZEW-Frühindikator, Stimmungsmesser für die Konjunktur in Deutschland, ist zum sechsten Mal in Folge gestiegen - eine gute Nachricht für den DAX , so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK.Denn der sei in den vergangenen 20 Jahren stets dem ZEW gefolgt. Damit sei der ZEW-Indikator weitaus zuverlässiger für die Prognose der DAX-Entwicklung als so manche Gewinnprognose der Aktienanalysten. Diese würden etwa aufgrund der anhaltenden Konjunkturverschlechterung aktuell nur noch mit einem weltweiten Anstieg der Unternehmensgewinne von knapp drei Prozent rechnen. Für Deutschland lägen die erwarteten Zuwächse für das laufende Jahr sogar bei fast null.