Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland ist im Juli von -21,1 auf -24,5 Punkte gefallen, so die Analysten von Postbank Research.Die positive Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze habe sich im Juni fortgesetzt. Diese seien gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen. Ein identisches Plus habe sich in der Abgrenzung ohne Autos ergeben. In beiden Fällen seien die Markterwartungen deutlich übertroffen worden. Dabei hätten die infolge sinkender Benzinpreise rückläufigen Tankstellenumsätze die Dynamik sogar noch gebremst. Ohne Kraftstoffe habe das Umsatzplus bei 0,7% gelegen. Derselbe Zuwachs sei auch bei der sogenannten Kontrollgruppe (ohne Nahrungsmittel, Kraftstoffe, Baumaterialien und Autos) zu verzeichnen gewesen, die direkt in die Berechnung des privaten Verbrauchs einfließe. Diesbezüglich habe es im 2. Quartal in jedem einzelnen Monat ein beachtliches Plus gegeben, was darauf hindeute, dass das BIP-Wachstum im Frühjahrsquartal einen ordentlichen Impuls vom privaten Verbrauch erhalten habe.Die US-Industrieproduktion habe im Juni stagniert und sei damit leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das schwache Ergebnis habe aber vor allem aus einem deutlich sinkenden Ausstoß bei den Strom- und Gasversorgern resultiert, während die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe um 0,4% zugelegt habe. Die Grundtendenz sei damit gar nicht so ungünstig gewesen. (17.07.2019/ac/a/m)