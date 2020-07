Während der Teilindikator für die Geschäftslage um 15 Punkte abstürzt, hellen sich die Geschäftserwartungen in der IKT-Branche derweil etwas auf. Rund 41 Prozent der IKT-Unternehmen erwarten eine steigende Nachfrage und 37 Prozent rechnen mit einem Umsatzplus im dritten Quartal 2020. Deutlich seltener befürchten die Unternehmen hingegen einen weiteren Nachfragerückgang (14 Prozent) oder steigende Umsatzeinbußen (18 Prozent). Als Resultat legt der Teilindikator für die Geschäftserwartungen im Vergleich zum Vorquartal um 11,2 Punkte zu und erreicht einen Stand von 61,7 Punkten.



Die Geschäftslage und auch die Geschäftserwartungen fallen in der IKT-Hardwarebranche allerdings deutlich schlechter aus als bei den IKT-Dienstleistern. Während in der Hardwarebranche beispielsweise 87,7 Prozent der Unternehmen Umsatzeinbußen im zweiten Quartal verkraften mussten, beläuft sich der Anteil bei den IKT-Dienstleistern auf etwa 36 Prozent. Darüber hinaus blicken die Hardwarehersteller im Gegensatz zu den IKT-Dienstleistern überwiegend pessimistisch auf das dritte Quartal 2020. So rechnen die Hardwarehersteller deutlich häufiger mit zunehmenden Umsatzeinbußen (40 Prozent) als mit Umsatzsteigerungen (20 Prozent). Bei den IKT-Dienstleister gehen im Gegensatz dazu nur 15 Prozent von einem Umsatzrückgang, aber 40 Prozent von einem künftigen Umsatzplus aus.



Corona-Krise beeinträchtigt die Beschäftigungszahlen



"Im zweiten Quartal 2020 machen sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Beschäftigung auch in der IKT-Branche deutlich bemerkbar", sagt Daniel Erdsiek. "In jedem vierten Unternehmen ist der Personalbestand im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Lediglich zehn Prozent der Unternehmen konnten ihren Personalbestand aufstocken, während die restlichen 65 Prozent der Unternehmen ihren Personalbestand nicht verändert haben." Bei den Personalerwartungen für das dritte Quartal 2020 zeigen sich die IKT-Unternehmen ebenfalls etwas häufiger pessimistisch als optimistisch. Während 22 Prozent der Unternehmen mit einem Personalabbau rechnen, planen etwa 15 Prozent der Unternehmen Neueinstellungen. Knapp 63 Prozent der Unternehmen gehen demnach von einem konstanten Personalbestand im nächsten Quartal aus.



Die Ergebnisse zum Stimmungsindikator für die IKT-Branche stammen aus der im Juni 2020 durchgeführten Konjunkturumfrage Informationswirtschaft des ZEW-Forschungsbereichs "Digitale Ökonomie". Der Wirtschaftszweig Informationswirtschaft setzt sich aus den Teilbranchen IKT, Mediendienstleister und wissensintensive Dienstleister zusammen. (28.07.2020/ac/a/m)







