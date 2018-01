Mannheim (www.aktiencheck.de) - Der Optimismus der Verbraucher steigt zu Beginn des Jahres 2018 noch einmal an. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung legen im Januar zu, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Kluft zwischen der guten wirtschaftlichen Lage der Eurozone und der immer noch sehr vorsichtigen Tonlage der EZB wächst. Bedauerlich ist, dass die EZB den Märkten nicht genügend Orientierung zum Ende der Anleihekäufe bietet. Bei den Käufen von Staatsanleihen verschieben sich die Gewichte aktuell deutlich hin zu den EU-Mitgliedstaaten mit hohen Schulden. Die EZB nimmt damit steigende rechtliche und ökonomische Risiken in Kauf.Rechtlich rückt das Kaufprogramm jeden Monat mehr in die Nähe der vertraglich untersagten monetären Staatsfinanzierung. Ökonomisch wächst die Wahrscheinlichkeit von Bondmarkt-Turbulenzen, wenn die EZB die Märkte mit einem schlecht vorbereiteten Ausstieg überrascht. Dieses Risiko betrifft insbesondere den Markt für italienische Staatsanleihen, auf dem die Parlamentswahl im März ohnehin eine Phase steigender Unsicherheit auslösen könnte." (25.01.2018/ac/a/m)