Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ihre Vorschläge dazu unterbreitet, wie die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickelt werden soll, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Kommissionsvorschläge enthalten im Kern einige gute Ideen. Es stimmt, dass die Eurozone endlich einen Ansatz benötigt, um die Europäische Zentralbank aus der Finanzierungsverantwortung für kritisch verschuldete Euro-Staaten zu entlassen. Die Blaupause der Kommission krankt aber an einem Tabu: Eine Staatspleite ist nicht vorgesehen. Dieses Tabu ist gefährlich und potenziell sehr teuer für die Eurostaaten im Norden Europas.Ein Europäischer Währungsfonds mit neuen großen Stabilisierungsinstrumenten könnte für massive Transfers an überschuldete Mitgliedstaaten missbraucht werden. Auch ist es überhaupt nicht erstrebenswert, die Rolle des Internationalen Währungsfonds in Europa zurückzudrängen. Der Einfluss der internationalen Geldgeber auf die Krisenländer in der Eurozone war sehr heilsam, sonst hätte es noch mehr schlechte Kompromisse und Regelaufweichungen gegeben. Dass die EU-Kommission die Gunst der Stunde ohne eine handlungsfähige deutsche Regierung für ihren Vorstoß nutzt, ist politisch verständlich. Zunehmend wird dabei deutlich, wie teuer die Phase des politischen Vakuums für Deutschland werden könnte." (Pressemitteilung vom 06.12.2017) (07.12.2017/ac/a/m)