SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ypsomed-Aktie:

136,60 CHF +4,12% (08.01.2020, 09:51)



L&S-Aktienkurs Ypsomed-Aktie:

123,40 EUR +0,65% (11.12.2019)



ISIN Ypsomed-Aktie:

CH0019396990



WKN Ypsomed-Aktie:

A0B8VP



Ticker-Symbol Ypsomed-Aktie:

OWX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Ypsomed-Aktie:

YPSN



Kurzprofil Ypsomed:



Ypsomed (ISIN: CH0019396990, WKN: A0B8VP, Ticker-Symbol: OWX, SIX Swiss Ex: YPSN) entwickelt und produziert kundenspezifische Injektions-Systeme. Daneben stellt Ypsomed passende Pen-Nadeln mit der einzigartigen Click-Funktion für seine eigenen sowie alle gängigen Pens auf dem Markt her. Das Spektrum reicht von einfachen Fertig-Pens über Pens mit variabel einstellbarer Dosierung und elektronischer Anzeige bis zu hochkomplexen Injektoren mit multifunktionaler Elektronik. (08.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Ypsomed-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Ypsomed-Aktie (ISIN: CH0019396990, WKN: A0B8VP, Ticker-Symbol: OWX, SIX Swiss Ex: YPSN) mit dem Rating "buy" wieder auf.Mit YpsoPump habe Ypsomed aufgrund der leichten Bedienbarkeit der Pumpe ein attraktives Marktangebot und damit klare Vorteile gegenüber Konkurrenten wie Roche oder Medtronic. Somit könne das Unternehmen bereits einen Großteil des Insulinpumpen-Marktes bedienen. Künstliche Bauchspeicheldrüsen würden spätestens Ende 2020 folgen, sodass das Unternehmen dann aggressiv mit dem erfolgreichen Angebot von Tandem konkurrieren könne. Im Geschäft mit Injektionssystemen profitiere Ypsomed von einer reichen Pipeline an Pens und Autoinjektoren. Dieser Bereich habe EBIT-Margen von 35% und mehr und werde künftig somit der wichtigste Gewinntreiber sein. Der Analyst halte daher das mittelfristige EBIT-Ziel der Geschäftsleitung von CHF 100 Mio. für realistisch (GJ18/19 = CHF 11 Mio.).Angesichts der starken Ertragserholung und der CAPEX-Normalisierung erwarte der Analyst, dass sich der FCF von seinen Tiefständen im GJ18/19 erholen werde. Dies ermögliche einen massiven Schuldenabbau, sodass Ypsomed im GJ23/24 nach Erachten des Analysten nahezu schuldenfrei sein dürfte. Es verschaffe außerdem Spielraum für eine deutliche Dividendenerhöhung, ohne das Schuldenabbau-Potenzial zu gefährden.Die operativen Trends hätten sich in den letzten Jahren recht schwierig gestaltet, doch hänge die Anlagebeurteilung davon ab, wie erfolgreich Ypsomed den Turnaround schaffe. Der Analyst sei überzeugt, dass dies Ypsomed gelingen werde. Angesichts seines Turnaround-Status wirke die Bewertung sehr hoch. Verglichen mit Konkurrenten wie Tandem oder Insulet sei dem jedoch nicht so, wenn man an einen Erfolg glaube. Ypsomed habe zudem das hoch rentable Injektionssysteme-Geschäft, das der Analyst als wahre Perle erachte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ypsomed-Aktie: